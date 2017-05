Le mouvement des ouvriers des usines textiles réclamant 800 gourdes comme salaire minimum va entamer sa troisième semaine. Il n’y a pourtant pas encore de perspectives en vue malgré l’appel au dialogue lancé par le président de la République de retour d’un voyage à l’étranger jeudi. Patrons et ouvriers sont sur la corde raide. « Ils défendent des centimes alors qu’ils auraient pu acheter la paix sociale», a déclaré Daniel Altiné, un membre du Conseil supérieur des salaires, à propos des patrons. Le représentant de l’État haïtien au sein de cet organe tripartite dénonce un manque de « vision» de la part des patrons du secteur de la sous-traitance. Pourquoi n’acceptent-ils pas, à chaque fois, que le taux de change augmente, d’ajuster le salaire minimum? se demande Daniel Altiné, qui a déjà sa réponse. C’est parce qu’il y a dans ce secteur des gens à courte vue qui préfèrent voir le climat social se déterriorer, a-t-il dit lors de sa participation à l’émission Panel Magik, vendredi. Selon Daniel Altiné, seule la paix sociale peut favoriser la « prévisibilité», condition pour qu’il y ait des investissements sur le long terme dans ce secteur.

Quand le salaire minimum était fixé à 200 gourdes en 2009, le dollar américain valait environ quarante gourdes. ce qui donnait un salaire minimum de 5 dollars. Quand en 2016, il fallait 60 gourdes pour un dollar, le salaire minimum était de 300 gourdes, soit 5 dollars américains. « Les 5 dollars sont considérés comme un salaire d’équilibre», a soutenu Altiné, qui aurait souhaité que le salaire minimum puisse être ajusté automatiquement avec l’aggravation du taux de change.

En avril 2017, le Conseil supérieur des salaires a pu travailler sur des propositions d’augmentation de salaires comme la loi lui en fait l’obligation. Ce Conseil, composé de trois représentants du patronat, de trois représentants des syndicats et de trois représentants du gouvernement, n’avait pas pu arriver à un consensus. « Le salaire minimum de référence est fixé à TROIS CENT CINQUANTE et 00/100 gourdes (350.00 HTG) par journée de huit (8) heures de travail, pour les établissements industriels tournés exclusivement vers la réexportation et employant essentiellement leur personnel à la pièce ou à la tâche, ainsi que pour les autres industries manufacturières tournées vers l’exportation ; le prix payé pour l’unité de production (notamment la pièce, la douzaine, la grosse, le mètre) est fixé de manière à permettre au travailleur de réaliser pour sa journée de huit heures de travail au moins QUATRE CENTS ET 00/100 gourdes (400.00 HTG) pour les établissements industriels tournés exclusivement vers la réexportation (industries d’assemblage tournées vers l’exportation) et employant essentiellement leur personnel à la pièce ou à la tâche», prévoit le projet de rapport non encore signé. « C’est un ajustement équilibré», estime Daniel Altiné, soulignant que sa position est partagée par les représentants du secteur syndical aussi bien que par ceux du secteur patronal. Mais ces derniers, avaient prévu de consulter les patrons avant de signer le document. Les prix des produits pétroliers ayant été augmentés, il pense qu’il y aura d’autres discussions en vue d’un nouvel ajustement des salaires minima.

Le CSS n’a pas de moyens

Alors que les autorités ne cessent de lui renvoyer la balle dans la bataille pour l’augmentation du salaire minimum, le Conseil supérieur des salaires (CSS) installé en 2013 par l’ancien président Michel Martelly, est dépourvu de tout. Ils n’ont pas les moyens de mener à bien leur travail, d’après ce qu’a rapporté Daniel Altiné. Le CSS n’a jamais eu de budget de fonctionnement, a-t-il dit. Pour se faire une opinion dans le cadre de la préparation de leur rapport, les membres du CSS ont toujours fait appel à des économistes, des sociologues des syndicalistes, des représentants du patronat et d’autres spécialistes. Quand Réginald Boulos était encore membre de cet organe tripartite, il savait mettre gracieusement l’hôtel El Rancho à leur disposition. Des consultations qu’ils n’ont pas pu tenir jusqu’au bout. On devait se rendre en région pour aller vérifier l’application des salaires minima et s’enquérir de la situation. On n’a jamais pu faire ces voyages, faute de moyens, note Daniel Altiné.

Danio Darius source le nouvelliste