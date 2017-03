La disparition soudaine de l’ex-président haïtien René Préval ne laisse personne indifférents. De par le monde, des chefs d’Etat et des personnalités publiques s’inclinent pour saluer son départ vendredi à la suite d’un accident cardio-vasculaire.

« J’ai appris avec tristesse le décès soudain de l’ancien président haïtien René Préval. Président de la République de 1996 à 2001, puis de 2006 à 2011, René Préval a marqué de son empreinte la transition démocratique du pays », a salué le président français, François Hollande.

Pour le chef d’Etat du pays de l’hexagone, René Préval était un homme d’ouverture et de dialogue qui a œuvré sans relâche à l’édification d’institutions démocratiques et à l’apaisement de la société haïtienne. Il était aussi, selon François Hollande, profondément attaché aux libertés fondamentales et aux valeurs de la démocratie. « J’adresse mes sincères condoléances à son épouse, sa famille et ses proches ainsi qu’au peuple haïtien. »

Pour sa part, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dit appris avec tristesse le décès de René Préval, qui a été président d’Haïti à deux reprises.

« M. Préval a d’abord été élu président en 1996. Il a quitté ses fonctions en 2001, devenant ainsi le premier président élu d’Haïti à être demeuré en poste durant un mandat complet, avant d’accéder à nouveau à la présidence pour effectuer un autre mandat complet en 2006 », a-t-il rappelé dans son hommage.

« Le Canada se souviendra de son attachement au principe de la démocratie, pendant que nous continuons d’appuyer le développement d’Haïti et de travailler avec la population haïtienne pour qu’elle parvienne à surmonter les défis économiques et humanitaires auxquels elle est exposée. Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos condoléances à la famille et aux amis de M. Préval, ainsi qu’à toute la population haïtienne », Justin Trudeau.

En Haïti, 24 heures après le décès de René Préval, les notes de condoléances et les réactions se multiplient. L’ex-président provisoire de la République, Jocelerme Privert, dit apprendre avec surprise et une profonde tristesse la nouvelle de la mort subite de l'ancien président René Garcia Préval, survenue le vendredi 3 mars 2017.

Il se prosterne avec respect devant les dépouilles de ce grand ami, de ce serviteur émérite et infatigable du peuple haïtien, qui laisse derrière lui l'image d'un homme de dialogue, d'un Chef d'État calme et serein qui, durant deux mandats présidentiels, ne s'est jamais lassé de rechercher la stabilité politique, la croissance économique pour son pays et pour le bien être de la population haïtienne, selon une note de condoléances de l'ancien président.

En cette douloureuse circonstance, l’ex président Jocelerme Privert, qui a eu le privilège de travailler aux côtés de l’ancien président Préval, d’apprécier son leadership, de profiter de ses conseils et de jouir de toute son amitié, présente ses sincères condoléances à son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, ses parents et nombreux amis affectés par ce deuil. « Que l'âme de ce grand Patriote repose en paix, dans la mémoire reconnaissante de la Nation Haïtienne! », selon les condoléances de Jocelerme Privert.

De son côté, le président de l’Assemblée nationale, le sénateur Yuri Latortue a dit s’incliner avec respect, devant le départ du Président René PRÉVAL pour l’Orient Éternel. Mes sincères sympathies à sa famille tant biologique que politique. « Il m’incombe donc l’impérieux devoir de rendre un vibrant ultime hommage à l'homme de Marmelade qui, indéniablement, aura gravé son empreinte indélébile sur deux décennies d’histoire politique haïtienne », a-t-il dit.

« Je veux rappeler que René PRÉVAL et moi n’avons pas toujours épousé les mêmes lectures politiques. Fort souvent, dans le cadre de mon premier mandat de Sénateur, j’étais diamétralement opposé à certaines de ses initiatives. Cependant, ce faisant, je n’ai jamais éprouvé de sentiment d’insécurité pour un quelconque crime de lèse-présidence car, si j’ai toujours critiqué le laxisme du Président PRÉVAL, j’ai toujours vanté son esprit de tolérance », a-t-il expliqué dans une note

« Je l’ai toujours dit et même vécu : René PRÉVAL a eu des rapports non-conflictuels avec les pratiques démocratiques. Était-il parfait ? Il ne saurait l’être, en aucun cas. Cependant, personne n’a mieux que lui composé avec les principes cardinaux tenant lieu de panneaux indicateurs de la démocratie », a loué le sénateur Latortue.

La chancellerie haïtienne ne devrait rencontrer ce samedi la famille de René Préval en vue de fixer la date des funérailles de l’ancien chef d’Etat.

Robenson Geffrard source le nouvelliste