1er Janvier 2017 aux Gonaives

213e anniversaire de l’indépendance d’Haïti - Haïti dégringole, selon Privert - Les protagonistees politiques devraient se mettre ensemble, pour mettre un terme à la présence (depuis 2004) de militaires étrangers sur le territoire national d’Haïti, encourage le président provisoire Jocelerme Privert.

Haïti a dégringolé au fil des décennies, déplore le président provisoire Jocelerme Privert, lors de la commémoration du 213e anniversaire de la proclamation (1er janvier 1804) de l’indépendance haïtienne, aux Gonaïves (Artibonite), ce dimanche 1er janvier 2017, a observé l’agence en ligne AlterPresse.

Le pays a passé du statut de « Perle des Antilles » à « l’étiquette honteuse » de pays le plus pauvre des Amériques, a-t-il déclaré, souhaitant qu’Haïti prenne une autre direction.

« Nous sommes toujours incapables de nourrir notre population, d’éduquer nos enfants, d’assurer les soins de santé à nos compatriotes et de construire des infrastructures nécessaires à notre développement économique ».

Privert plaide pour l’accès des jeunes à de bons centres professionnels et des universités, après leurs études classiques.

« Il faut, de plus en plus, de la protection sociale dans le pays, en faveur des couches les plus défavorisées. Plus d’emplois doivent être également créés ».

Tout en appelant à une concertation nationale, afin de décider, dit-il, « de ce que nous voulons », Privert encourage aussi à garantir la sécurité et la stabilité politique pour favoriser les investissements étrangers.

« Qu’est-ce qui nous empêche de nous dialoguer et de décider ce que nous voulons pour le pays » ?, se demande-t-il.

Le pays doit prendre une autre direction durant l’année 2017, réclame Privert, qui tient à souligner qu’il n’a nullement l’intention de s’ériger en donneur de leçons.

Exhortant les protagonistes à l’entente en vue de l’avancement du pays, Privert s’est félicité d’avoir contribué à garantir 12 mois (14 février 2016 à date -1er janvier 2017) de stabilité politique, sous sa présidence provisoire.

Pour trouver une issue à la crise et à la stabilité politique, il faut être tolérants, les uns envers les autres, et avoir la capacité de dialoguer, en dépit des divergences politiques, souligne-t-il.

A l’occasion du 213e anniversaire de l’indépendance d’Haïti, « il existe encore des soldats étrangers en Haïti, à cause de nos conflits internes », critique le président provisoire, qui encourage les protagonistes politiques à se mettre ensemble, pour mettre un terme à la présence de militaires étrangers sur le territoire national.

Il invite toutes celles et tous ceux, qui auront à mener la barque du pays, à continuer le dialogue pour instaurer la confiance et la tolérance, « clefs de l’apaisement social », tant désiré par toutes et par tous.

La célébration du 213e anniversaire de l’indépendance a été précédée d’une messe, à la cathédrale (catholique romaine) Saint-Charles Borromée aux Gonaïves.

Étaient présents, à cette commémoration, des officiels du gouvernement haïtien dont le premier ministre Enex Jean-Charles, les présidents du sénat et de la chambre des députés, respectivement, Ronald Larêche et Cholzer Chancy, ainsi que des diplomates étrangers, entre autres.

Peu avant la cérémonie officielle, une gerbe de fleurs a été déposée au pied du monument de l’empereur Jean-Jacques Dessalines (assassiné le 17 octobre 1806), érigé sur la place d’Armes des Gonaïves.

Alter Presse