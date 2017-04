La MINUSTAH, 13 années après, jugent le Président de l’Assemblée nationale, Youri Latortue et le Sénateur Willot Joseph, n’a pas atteint les objectifs fixés dans la résolution 1542 du Conseil de sécurité qui l’a créée le 30 avril 2004. Ces sénateurs contestent déjà la venue de la MINUJUSTH (Mission des Nations Unies pour l’appui à la justice en Haïti)

« Remplacer la MINUSTAH par la MINUJUSTH c’est blanc bonnet, bonnet blanc », a martelé le Sénateur Latortue. Le Président du Sénat de la République exige un retrait définitif de la mission onusienne et encourage l’adoption des principes de la loi mère voulant la présence de deux forces armées sur le territoire, la police et l’armée.

Le Sénateur Willot Joseph, abondant dans le même sens que le Président du grand corps, déplore l’inutilité de la MINUSTAH et s’offusque contre son remplacement par la MINUJUSTH. « Je suis incapable de me rappeler une bonne action de la MINUSTAH », signale l’élu du centre. Le renforcement de l’institution policière et la mise sur pied d’une autre force publique sont les choix à faire actuellement pour le pays, insiste le deuxième secrétaire du Sénat.

La MINUSTAH laissera, a été désigné comme responsable de l’intronisation du choléra sur le territoire haïtien. Une épidémie qui aura occasionné plus de 9 000 morts et 600 000 autres contaminées.

C’est dans ce contexte que la MINUJUSTH s’apprête à prendre place avec un mandat initial qui s’étalera du 15 septembre 2017 au 15 avril 2018.

Wadner VOLTAIRE HPN