Le ministre de la Justice et la ministre de la Santé, respectivement Camille Edouard Junior et Daphnée Benoît Delsoin, interpellés par les Commissions Justice et Santé du Sénat, sont attendus, ce jeudi 19 janvier, au Parlement pour bénéficier un vote de confiance ou recevoir un vote de censure après s’être expliqués par devant les pères conscrits.

Le président de la Commission justice, sécurité et défense, le sénateur Jean Renel Sénatus estime que c’est un manque de respect à l’Assemblée des sénateurs et qui pourrait créer de mauvais précédents, le fait que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Me Camille Edouard junior n’a jamais mis les pieds au Parlement, alors qu’il a été invité à deux occasions à venir fournir des explications en ce qui concerne l’arrestation suivie d’extradition du sénateur élu de la Grand’Anse, Guy Philippe.

« Pour une deuxième fois, le ministre de la Justice n’a pas répondu à notre invitation. Ce qui nous laisse comprendre qu’il boude le travail des senteurs, manquant ainsi d’égard au grand corps. Nous nous entendons pour interpeller M. Camille Edouard Junior afin de répondre finalement à nos questions », déclare Me Jean Renel Sénatus, rappelant dès qu’il s’agit d’interpellation il y a aussi possibilité d’un vote de confiance ou de non confiance.

Cette séance d’interpellation n’épargne non plus la ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Daphnée Benoît Delsoin, laquelle doit fournir également des explications relatives à la question sanitaire du pays, notamment sur les mouvements de grèves répétées dans les hôpitaux publics.

Le président de la Commission santé du Sénat, le sénateur Carl Murat Cantave demande au Bureau du Sénat d’interpeller la ministre Daphnée Benoît Delsoin pour sa mauvaise gestion dans le domaine de la Santé. Le parlementaire entend mobiliser le maximum de sénateurs possible pour donner un vote de censure à Mme Delsoin qui, dit-il, manifeste à plusieurs reprises son refus de coopérer avec les parlementaires.

« Le pays est traversé depuis très longtemps par une grève au niveau du secteur sanitaire. Ce secteur est malade. Les grèves ne cessent de répéter. Nous avons voulu organiser une séance de travail avec la ministre en vue des solutions appropriées aux problèmes, mais elle ne s’est jamais présentée. Elle n’a répondu ni à notre invitation non plus à nos convocations. Je pense que c’est une rébellion contre le prestigieux Sénat de la République», avance Carl Murat Cantave, avant de prévenir que le grand Corps ne peut digérer en aucun cas de tel comportement méprisant.

« Nous ne voulons pas que d’autres ministres viennent et produisent le même comportement méprisant au Sénat. Nous arrivons au Sénat rien que faire le travail de la population. Nous ne sommes pas là pour nuire aucun ministre », déclare le père conscrit, indiquant que tous les sénateurs seront présents pour écouter les ministres interpellés et leur donner ce qu’ils méritent.

Alix Laroche source le nouvelliste