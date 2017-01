Les autorités en place annoncent une série de dispositions restrictives, dont l’interdiction des festivités pré-carnavalesques, la suspension de permis de port d’armes, la vente et consommation de boissons alcoolisés ainsi que la suspension temporaire des activités des boîtes de nuit, à l’occasion du déroulement des élections locales et du second tour des législatives partielles, prévues le dimanche 29 janvier 2017.

« Les festivités pré-carnavalesques sont interdites sur toute l’étendue du territoire national pour la période allant du vendredi 27 janvier au dimanche 29 janvier 2017 ».

C’est ce qui ressort d’un communiqué de presse du bureau de communication du premier ministre sortant, Enex Jean-Charles, en date du mercredi 25 janvier 2017, transmis à l’agence en ligne AlterPresse.

Cette disposition a été adoptée lors d’un Conseil supérieur de la police nationale (Cspn), en raison de l’organisation des élections pour les collectivités territoriales et du second tour des législatives.

Le Cspn, qui dit compter sur la participation de toutes et de tous, invite les électrices et électeurs à prendre le chemin des urnes, en vue de compléter le processus de renouvellement du personnel politique.

Toujours est-il qu’une faible mobilisation est observée pour les scrutins du dimanche 29 janvier 2017, à l’exception de la diffusion de spots de sensibilisation dans les médias.

La Police nationale d’Haïti, conjointement avec la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah), a déjà signé un plan de sécurité en vue de permettre le bon déroulement de ces joutes électorales.

Douze mille policiers nationaux et de la Minustah seront déployés sur le territoire national, pour l’organisation des scrutins.

D’autres mesures restrictives seront prises, du samedi 28 jusqu’au lundi 30 janvier 2017 (à minuit) sur l’ensemble du territoire national, toujours en vue de garantir le bon déroulement des élections.

En plus de la suspension de tous les permis de port d’armes à feu, la circulation avec des armes tranchantes, contondantes ou toute autre arme par destination, est interdite, indique une note de la Pnh.

Les compagnies privées de sécurité devront effectuer leur relève sur place pour éviter tout déplacement d’armes sur la voie publique.

Il est aussi formellement interdit aux automobilistes, motards non autorisés, de s’approcher des centres de votes, des Bureaux électoraux départementaux (Bed) et des Bureaux électoraux communaux (Bec), de vendre et de consommer des boissons alcoolisés ainsi qu’aux boîtes de nuit de fonctionner.

Tout contrevenant, surpris en flagrant délit, sera appréhendé, dépossédé de l’objet interdit et remis à la justice pour les suites légales, met en gade la Pnh.

Alter Presse