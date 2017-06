Le Ministre de l'Education Nationale

Dans le cadre du processus de contrôle de présence des agents de la fonction publique émargés sur le budget de l’Etat, le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) informe les personnels pédagogique et administratif affectés dans les écoles publiques de l’Ouest, lycées et écoles nationales, que les chèques du mois de mai seront remis directement aux intéressés par le biais des représentants du ministère de l’Economie et des Finances, avons-nous appris dans un communiqué acheminé à l’Agence ce lundi 12 juin.

Ainsi, plusieurs endroits différents ont été ciblés à des dates précises pour cette opération qui se fait de concert avec des représentants de la Direction des ressources humaines du MENFP :

1. Lundi 12 juin 2017 : auditorium du Lycée Toussaint Louverture pour les personnels se trouvant au Centre-ville de Port-au-Prince.

2. Mardi 13 juin 2017 : Collège Adelfos à Delmas, pour les personnels de Delmas, Pétion-Ville, Kenskoff, Frères et Pernier.

3. Mercredi 14 juin 2017 : BDS de Tabarre pour les personnels travaillant à Tabarre, Ganthier, Tomazeau, Croix-des-Bouquets, Cornillon, Grand-Bois, Fond-Parisien et Fond-Verrette.

4. Jeudi 15 juin 2017 : lycée Anacaona de Léogane pour les personnels travaillant à Léogane, Petit-Goave et Grand-Goave.

5. Vendredi 16 juin 2017 : Collège Saintard de l’Arcahaie pour les personnels affectés dans les zones d’Arcahaie, de Cabaret, de Montrouis et autres.

6. Samedi 17 juin 2017 : BDS de la Gonâve pour le paiement des personnels de la Gonâve.

7. Lundi 19 juin 2017 : École Communautaire Louverture, route des Rails pour les personnels affectés à Carrefour.

Le MENFP invite donc toutes les personnes concernées à retirer leur chèque, du lundi 12 au lundi 19 juin 2017, à partir de 9 h a.m. dans les écoles et Bureaux de District Scolaire (BDS) concernés.

A noter que la même opération se fera aussi dans le Nord à compter du lundi 19 juin 2017 et dans l’Artibonite, à partir du 26 juin 2017.

Le MENFP informe les personnels des sept autres départements qu’ils recevront leur émolument normalement par virement bancaire en attendant que le processus soit mis en place pour atteindre les départements non touchés par ce contrôle.

Le MENFP rappelle que cette action a été déjà effectuée au Bureau central du MENFP pendant trois mois et a permis de récupérer environ 12 millions de gourdes.

