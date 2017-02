L’Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH) et ses partenaires rappellent au nouveau président et à son futur gouvernement que la documentation à l'état civil des haïtiens et des haïtiennes vivant à l'intérieur et à l'extérieur du pays devrait être une des priorités.

D'ailleurs selon l'arrêté présidentiel du 16 janvier 2014, elle relève d'une obligation de l'état haïtien, a rappelé l’ICDH.

En ce sens, ICDH et ses partenaires soulignent l'urgence de documenter l'ensemble des haïtiens et des haïtiennes déporté (e)s ou rapatrié(e)s en Haïti et en particulier ceux et celles venant de la République Dominicaine.

L’un des défis majeurs que confrontent les migrants haïtien est l’absence des documents, selon Mme Collette Lespinasse. L’état n’est pas en mesure de fournir des documents à ces personnes, a fait savoir Mme Lespinasse qui a qualifié d’échec.

Rappelons que le problème de documents d’identité est l’un des défis majeurs auxquels font face les Haïtiens vivant en République Dominicaine.

Le Programme d'Identification et de Documentation des Immigrants Haïtiens (PIDIH) s’est révélé un échec selon l’avis de nombreux spécialistes.

Wilner Jean Louis source HPN