Danton Leger

Le juge d’instruction Bredy Fabien a « retourné » au parquet, en toute fin d’après-midi, « le dossier de l’instruction » concernant des suspicions de blanchiment contre Jovenel Moïse, président élu de la République, a confié au journal le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jean Danton Léger, ce vendredi 3 février 2017.

« Dans la presse, on a beaucoup parlé d’ordonnance. Non, ce n’est pas encore l’ordonnance. C’est l’heure du réquisitoire supplétif ou définitif. Il sera supplétif si j’estime que le juge n’a pas exploré toutes les pistes. Si j’estime que tout a été fait, qu’il a entendu tous les gens concernés, j’enverrai mon réquisitoire définitif », a expliqué le commissaire du gouvernement qui a monté une commission pour travailler sur le dossier d’instruction reçu par le juge.

À ce stade, le juge d’instruction ne fait pas de commentaire mais soumet au parqu et les auditions effectuées et les pièces rassemblées, a indiqué Jean Danton Léger. « Je me bats pour donner le réquisitoire avant le 7 février. Le parquet sera ouvert tout le week-end », a-t-il poursuivi, assurant que personne ne pourra l’influencer. « Je déciderai selon la loi, mon âme et ma conscience », a affirmé le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince.

Entre-temps, les préparatifs pour la prestation de serment de Jovenel Moïse comme 58e président d’Haïti avance à grands pas, avec, pour le moment, l’étiquette d’inculpé. Il y a pour le moment trois options possibles: l’ordonnance de non-lieu qui le libèrera des liens de l’inculpation; l’ordonnance de renvoi par-devant le tribunal criminel sans assistance de jury, s'il y a des preuves et des indices suffisants; la possibilité qu’a le parquet de demander un supplément d’enquête.

Source Le Nouvelliste