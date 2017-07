Eddy Labossière

Le budget 2017-2018 ne fait pas bonne mine auprès de la Plateforme des organisations haïtiennes des droits humains (POHDH). Dans le cadre des vendredis de la Plateforme, le Dr en économie Eddy Labossière et le député Jean-Marcel Lumérant ont été invités à se prononcer sur les conséquences du vote dudit budget au Parlement au regard de la situation socioéconomique de la population. Le coordonnateur général de la POHDH Joseph Maxime Rony estime que ce budget ne prend pas en compte les conditions de vie précaires du peuple haïtien. Selon lui, les autorités gouvernementales, sans aucune considération pour les masses défavorisées, décident d'augmenter le prix du carburant sur le marché national.

Le coup dur, selon le regard critique que porte M. Rony sur le budget, est le projet de la loi de finances 2017-2018. « C'est là une décision qui va définitivement enterrer la population décapitalisée après les catastrophes naturelles qui se sont succédé dans le pays », a-t-il expliqué. À travers ce document, a-t-il indiqué, la pression fiscale s'accentue à tous les niveaux sur les épaules de la classe désavantagée, utilisée par les politiciens pour accéder au pouvoir.

Le président de l'Association des économistes haïtiens (AEH), Eddy Labossière, dit ne pas comprendre pourquoi le budget national ne se préoccupe nullement des droits de l'homme. Pour M. Labossière, les fonds alloués à la santé dans ce budget sont une catastrophe. Alors que les institutions internationales font obligation aux gouvernements de consacrer au moins 15% de leur budget à la santé, c'est tout le contraire avec cette loi qui est présentée au Parlement et en attente d'être votée, où le ministère de la Santé est carrément traité en parent pauvre avec seulement 4,3%.

« Si la DGI et l'APN faisaient bien leur travail, le gouvernement pourrait collecter les fonds disponibles en vue de permettre à l'éducation et à la santé d'avoir les moyens nécessaires pour répondre à leurs obligations », indique Eddy Labossière. Car, selon lui, le pays a un potentiel fiscal qui est évalué à plus de 200 milliards de gourdes. En aucun cas, dit-il, le budget ne respecte les droits garantis par la Constitution en ce qui concerne le droit à la santé et à l'éducation.

Eddy Labossière regrette que les parlementaires votent le budget proposé par le gouvernement sans tenir compte de la loi des règlements. Cette loi permettrait de faire une évaluation du budget passé avant d'émettre des opinions sur le nouveau, a-t-il expliqué lors de son intervention. À cet effet, les parlementaires auraient dû retourner cette loi de finances à l'exécutif pour explication, a-t-il lancé.

Pour sa part, le député de la commune de Grand-Goâve et président de la commission Affaires sociales et du Travail, Jean-Marcel Lumérant, critique lui aussi le budget 2017-2018 déposé au Parlement, tenant compte, dit-il, des voies et moyens utilisés par l'administration Moïse/Lafontant. Selon le parlementaire, il y a des taxes qui sont introduites dans le budget qui n'étaient pas nécessaires. Il souligne que ce gouvernement n'a aucune vision globale pour sortir la population de cette situation économique désastreuse.

« Je ne comprends pas pourquoi un étudiant, une personne qui ne travaille pas doit payer 10 000 gourdes pour la légalisation d'une pièce », se désole-t-il. Tout compte fait, cette loi sera votée au Parlement, regrette-t-il, puisque, selon lui, « la loi du plus fort est toujours la meilleure ».

Ricardo Ulisse source le nouvelliste