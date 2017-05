Le Président de la République, M. Jovenel Moise, a reçu, le mardi 9 Mai 2017, au Palais National, la visite d’une délégation du Conseil Economique et Social des Nations-Unies (ECOSOC), dont la mission en Haïti est, après maintes consultations avec les autorités haïtiennes, le secteur privé des Affaires et les bailleurs de fonds, de faire des recommandations sur le développement économique à long terme d’Haïti.

Dans le cadre de cette visite, se sont tenus au Palais National, d’abord une rencontre de travail déroulée en présence, entre autres, du Premier ministre, Dr Jack Guy Lafontant, de divers Ministres du Gouvernement, et de la Représentante du Secrétaire général de l’ONU, Mme Sandra Honoré .

Un point de presse conjoint entre le Ministre a.i. des Affaires Etrangères, M. Hervé Denis, et le Président du Groupe consultatif ad hoc sur Haïti, l’Ambassadeur et Représentant permanent du Canada, M. Marc André Blanchard, également Chef de la Délégation.

« La visite de l’ECOSOC en Haïti démontre un engagement enthousiaste de la Communauté internationale envers le développement d’Haïti », a martelé l’Ambassadeur et Représentant permanent du Canada, M. Marc André Blanchard, également Chef de la Délégation.

M. Blanchard a souligné la qualité des discussions tenues avec le Président Jovenel Moïse, ainsi que l’espoir qu’inspire la nouvelle administration Moïse/Lafontant.

« Tout en saluant l’agenda du Chef de l’Etat qu’il dit être aligné avec celui de l’ONU en matière de développement agricole, de vitalité des institutions démocratiques, de plaidoyer en faveur de l’environnement et de l’éducation, le Chef de la Délégation de l’ECOSOC a affirmé la volonté du Groupe de contribuer à la reconstruction économique et sociale d’Haïti. », a-t-on lu dans une note du Bureau de Communication de la Presidence.

Le Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), qui est composé de plusieurs membres de différents pays, a pour mandat de faire un plaidoyer auprès de la Communauté internationale pour encourager l’aide au développement en faveur du développement durable d’Haïti. L’institution veillera à ce que cette aide soit suffisante, cohérente et bien utilisée.

« Son but est d’aller chercher de l’argent auprès des bailleurs de fonds pour la pleine réussite des programmes du Gouvernement », a souligné, pour sa part, le Ministre a.i. des Affaires Etrangères, M. Hervé Denis, qui a profité de l’occasion pour saluer la visite en Haïti du Groupe.

« Le Groupe consultatif peut aider à l’élaboration d’un cadre de partenariat renouvelé qui permettra à Haïti de rattraper ses retards, d’augmenter substantiellement la production nationale, d’aménager les infrastructures publiques essentielles, d’accroitre sa capacité d’attraction de l’investissement étranger et d’offrir à la population haïtienne de nouvelles perspectives d’amélioration de ses conditions de vie à l’horizon 2030 », a poursuivi M. Denis.

Les attentes du Gouvernement d’Haïti sont, entre autres : l’accompagnement de l’ECOSOC à la Caravane du changement, lancée symboliquement ce 1er Mai 2017 ; l’accompagnement de l’institution aux projets de relance de l’agriculture et de réhabilitation de l’environnement ; le soutien du Système des Nations-Unies dans le cadre de l’organisation des Etats généraux sectoriels dont découlera la feuille de route nationale pour la mise en œuvre des réformes jugées essentielles ; un appui pouvant favoriser l’accroissement de l’aide publique au développement et l’amélioration de son efficacité ; le soutien substantiel accru de la Communauté internationale dans le cadre des priorités et programmes définis par le Gouvernement haïtien au regard des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Wilner Jean Louis source HPN