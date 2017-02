La mission d’observation électorale de l’Organisation des États américains (MO-OEA), par la voix de son chef de mission, l’ambassadeur Juan Raúl Ferreira, félicite le CEP pour l’organisation des élections présentant un tel degré de complexité. D'un autre côté, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies et les autres membres du « Core Group” saluent la tenue des élections du 29 janvier visant à pourvoir les sièges législatifs restants et élire les délégués de ville et les représentants locaux des sections communales.

77 observateurs et spécialistes de 21 nationalités ont été déployés dans cette mission d’observation de l’OEA. Ce lundi, l’ambassadeur uruguayen, Juan Raùl Ferreira, chef de la délégation, a présenté le rapport préliminaire du scrutin devant élire huit sénateurs et 1 député, et, pour la première fois depuis dix ans, 570 Conseils d’administration de sections communales (CASEC), 568 ASECs et 139 délégués de ville. “La mission tient à féliciter le CEP pour l’organisation d’une élection présentant un tel degré de complexité”, a dit le chef de mission, déplorant toutefois le faible taux de participation.

Selon ce rapport, tous les bureaux de vote observés ont ouvert à l’heure et avaient reçu le matériel nécessaire. “Les observateurs ont noté la présence des forces policières ainsi que celle d’Agents de sécurité électorale (ASE), de superviseurs des centres de vote et d’orienteurs, tous clairement identifiés. La mission prend note avec satisfaction de la consolidation des progrès enregistrés lors des élections du 20 novembre 2016 ainsi que des améliorations additionnelles dans le cadre de cette élection », a-t-on souligné dans le rapport. Toutefois, la MOE évoque des cas d’achat de vote, de prosélytisme électoral et d’incidents de violence et des divergences entre les listes électorales affichées dans les bureaux de vote et celles utilisées par le personnel électoral.

Dans la foulée, la mission se félicite des efforts mis en place pour améliorer le processus de tabulation, allant de l’augmentation du nombre d’employés à l’ajout de nouvelles mesures de sécurité. « Les experts de l’OEA assureront une présence au CTV pour évaluer l’impact de ces mesures sur la rapidité et l’efficacité du processus », promet-elle.

MOE-OEA souligne que plusieurs éléments clés de l’organisation ont été progressivement améliorés. « Ce qui est notamment attribuable à l’institutionnalisation du CEP et à la prise en charge du processus électoral par les autorités nationales. Aujourd’hui, les Haïtiens peuvent avoir davantage de confiance dans leur système électoral. La mission invite les acteurs nationaux à poursuivre sur cette lignée et à entreprendre des réformes significatives qui incluraient l’épuration de la liste électorale et la révision du cadre législatif lié aux élections », suggère-t-elle.

Pour sa part, le « CORE Group » a, dans un communiqué, salué la tenue des élections du 29 janvier visant à pourvoir les sièges législatifs restants et élire les délégués de ville et les représentants locaux des sections communales. « Le «Core Group» rend hommage au Conseil électoral provisoire, au gouvernement haïtien et à la Police nationale d’Haïti pour leur leadership dans la mise en place d'un environnement propice à la tenue de ces élections. Le «Core Group» déplore les actes sporadiques de violence électorale et encourage tous les citoyens haïtiens, y inclus les candidats, les partis politiques et leurs partisans à résoudre les différends électoraux qui pourraient survenir de manière pacifique et par les moyens légaux », poursuit le communiqué.

« Le «Core Group» accueille avec satisfaction la mise en place, tant au niveau national et local, d’un cadre permettant une gouvernance démocratique efficace ainsi que le rétablissement de la stabilité institutionnelle, en réponse aux aspirations du peuple haïtien », concluent ces pays via ce communiqué.

Ce 29 janvier, alors que le processus venait à peine de débuter, c’était au tour de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies, Sandra Honoré, d’exprimer sa satisfaction concernant les mesures adoptées pour améliorer le processus électoral. « Oui, en termes d’organisation, je suis très satisfaite des mesures que le CEP a adoptées pour améliorer le processus. En ce qui concerne la sécurité, le travail que nous avons fait conjointement avec la PNH laissait croire qu’on aura un processus du scrutin aujourd’hui en sécurité et je fais appel à tous les participants dans le processus de ne pas utiliser la violence surtout, d’exprimer leur choix démocratique librement et de laisser le droit aux autres d'exprimer les leurs et d’attendre le résultat de ce scrutin dans la tranquillité et dans le sérénité », a-t-elle fait savoir, alors qu’elle se trouvait à l’Institut mixte des cadres évangéliques.

Jean Daniel Sénat source le nouvelliste