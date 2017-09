En 2015, Sigora International, une startup basée à San Francisco, a choisi d’expérimenter le système des compteurs prépayés au Môle Saint-Nicolas en installant pour la première fois un microréseau dans cette ville côtière reculée du Nord-Ouest d'Haïti, devenant ainsi le pionnier dans ce domaine, comme l'avait déjà signalé un article paru dans les colonnes de Le Nouvelliste le 21 octobre 2016.

Fort du succès de cette première expérience, Sigora Haïti, filiale de Sigora International, a recueilli 2,5 millions de dollars de l'Initiative de financement de l'électrification (ElectriFI) pour étendre son réseau de 1 000 compteurs desservant 5 000 personnes à un nouveau qui desservira des dizaines de milliers d’autres. Le financement servira également à la construction d'un réseau solaire de 200 kilowatts.

Une fois que la totalité de la première phase du projet d'électrification du Nord-Ouest terminée, un projet budgétisé à 10 millions de dollars, la microentreprise installera 27 000 compteurs pour 136 000 clients avec 3,5 mégawatts de capacité solaire maximale.

Plutôt que d'installer de l'énergie solaire dans des maisons individuelles ou de se concentrer sur un microréseau unique, Sigora s'appuie sur un modèle d'entreprise adapté aux marchés frontaliers. Le démarrage consiste à concevoir, installer, posséder et exploiter un système de microréseaux interconnectés conçu pour être rapide et rentable.

Sigora Haïti est l'un des principaux fournisseurs d'électricité payante et la seule entreprise privée dans le pays dans ce secteur. Il fait également partie de la mission générale de la société mère, Sigora International, de déployer la technologie des réseaux intelligents pour desservir environ 1,2 milliard de personnes à travers le monde qui n'ont toujours pas accès à l'électricité moderne.

En novembre 2015, Sigora Haïti a obtenu le droit exclusif de fournir de l'électricité pour les 25 prochaines années dans le département du Nord-Ouest, une région comprenant six villes d'une population totale d'environ 200 000 habitants. En Haïti, un quart de la population seulement est connecté au réseau de l’Ed’h - et cette électricité est intermittente au mieux - le service d'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de Sigora a été bien accueilli par les riverains.

Le projet d'électrification du Nord-Ouest d'Haïti utilise la technologie de compteurs prépayés brevetée de Sigora International pour collecter facilement et de manière fiable les recettes par voie électronique – surmontant ainsi un défi qui a longtemps fait échouer des projets d'électrification dans les pays en développement. La technologie permet également à Sigora de surveiller et de contrôler le réseau à distance et d'augmenter la quantité d’électricité que les clients peuvent utiliser au fil du temps.

Tout en prouvant son modèle d'affaires, Sigora a alimenté la communauté haïtienne de Môle Saint-Nicolas et la presqu'île voisine avec deux générateurs diesel de 100 kilowatts et un projet solaire à petite échelle. Avec le nouveau cycle de financement ElectriFI de 2,5 millions de dollars, Sigora développera son premier projet solaire important et cherchera à ajouter plus d'énergie renouvelable, y compris le vent, à mesure que le nombre de clients s'agrandit.

Certains habitants de Môle ont déclaré qu'ils avaient réussi à rediriger l'argent qu'ils consacraient aux bougies et au kérosène vers une électricité sécurisée et sûre grâce à Sigora. D'autres choisissent de payer plus pour la réfrigération, ce qui a ouvert de nouvelles opportunités d'affaires, comme la fabrication de glaces et la congélation des poissons afin qu'ils puissent être vendus frais, au lieu de les saler pour la préservation.

En plus de fournir de l'énergie, Sigora fournit de l'emploi. 95% des employés de Sigora Haïti sont haïtiens et ont été formés à la construction de réseau et à l'assemblage final des compteurs intelligents.

Sigora est la première entreprise à recevoir des fonds d'ElectriFI, l'initiative de financement de l'électrification de la Commission européenne soutenue par 15 institutions européennes de financement du développement. Le démarrage a été choisi parmi 290 applications dans le premier cycle de financement d'ElectriFI.

Il existe seulement une poignée de sociétés qui développent et déploient des technologies de compteurs prépayés pour desservir les marchés frontaliers, chacune avec son propre concept d'entreprise.

Les abonnés de Sigora ont le contrôle du courant électrique qu’ils consomment. Dans le compteur, il peut vérifier de combien d’argent il dispose, comment il utilise son courant et comment son argent est dépensé. De plus, il existe plusieurs plans pour les abonnés. Par exemple, un client qui a beaucoup de charges n’est pas sur le même plan qu’un autre qui n’en a pas beaucoup. Les gens peuvent acheter de 25 à x gourdes de courant.

Patrick ST PRE source Le Nouvelliste