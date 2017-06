Ils sont accusés de tentative d’incendie, séquestration d’un fonctionnaire et bris de matériel appartenant à l’État haïtien. Ces 11 étudiants sont définitivement expulsés de l’École nationale des arts (ENARTS). Il s’agit, selon Philippe Dodard, directeur, d’une décision réfléchie, prise en consultation avec les professeurs, les chefs de section et le ministre de la Culture, Limond Toussaint.

La rue Monseigneur Guilloux était sur le qui-vive ce mercredi. En fin de matinée, ce secteur a été le théâtre d’un échange de jets de pierre et de projectiles en caoutchouc entre étudiants et agents de la PNH. Un riverain de la zone a reçu une blessure à la tête. Depuis plus d’une semaine, les parages de l'HUEH vivent au rythme des mouvements de panique provoqués par ces revendications de certains étudiants de l’ENARTS. Ce mercredi matin, ils protestaient contre la décision de la direction générale, approuvée par le ministre de la Culture, expulsant 11 étudiants de l’institution. « Cette mesure fait suite aux actes répréhensibles commis par ces anciens étudiants depuis le mois de mars 2017 à aujourd’hui, tels que : tentative d’incendier l’école, séquestration d’un fonctionnaire, bris de matériel appartenant à l’Etat haïtien, etc. », relate l’avis portant la signature du directeur de l’institution et du ministre de la Culture.

Sont concernés par cette mesure prise ce 30 mai : Godson Antoine, Gerry Sterling, Stanley Etienne, Rubens Corneille, Amilcar Jean Pierre, Ludger Mérisier, Adler Noel Peterson, Alexandre Jean Judner Leriche, Rousman Dorlys, Sabruna Georges et Marie Jessie Kernizan. Joint par téléphone par Le Nouvelliste en fin d’après-midi, Philippe Dodard a souligné qu’il s’agit d’une décision réfléchie, prise en consultation avec les professeurs de l’institution, les chefs de section et le ministre de la Culture. « Ils ne sont pas expulsés parce qu’ils ont protesté, car nous sommes pour l’amélioration des conditions au niveau de l’école. Nous avons des problèmes avec l’utilisation de la violence », a fait remarquer Dodard, égrenant les multiples actes commis par les protestataires.

Dans un autre avis émis également ce 30 mai, il est porté à la connaissance des usagers de l’ENARTS que les portes resteront fermées du 30 mai au 4 juin, ce pour l’amélioration et le nettoyage des lieux en vue de la reprise des cours le 5 juin prochain. Des étudiants se trouvaient dans l’enceinte de l’institution ce mercredi. Philippe Dodard a indexé les expulsés qui, dorénavant, occupent les locaux de l’établissement. « Ils ont pénétré par effraction dans l’enceinte de l’école dont la barrière principale a été verrouillée, ce en dépit des avertissements de la police. Actuellement, ils occupent illégalement les lieux après avoir chassé les agents de sécurité nonarmés. Officiellement, ceux qui sont expulsés ne sont plus considérés comme des étudiants de l’école », a-t-il fait savoir. Le directeur dit toutefois ne pas souhaiter une confrontation des agents de la PNH avec les expulsés. « Quoiqu’ils ne fassent plus partie de l’école, je m’accroche à la protection des vies », a-t-il dit.

Jean Daniel Sénat source le nouvelliste