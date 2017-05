Plus de trois mille hectares dans l’Artibonite font actuellement l’objet d’un projet pilote sur les trente-deux mille hectares qui seront mis en valeur dans le cadre du « Caravane de changement » du chef de l’Etat. Selon ce qu’a fait savoir au Nouvelliste le ministre de l’Agriculture, les planteurs de ces trois mille hectares bénéficieront de l’engrais gratuit, de crédit, des tracteurs pour labourer leurs terres, entre autres.

Ils sont actuellement environ huit mille planteurs dans la vallée de l’Artibonite qui bénéficient des bienfaits de la Caravane du changement lancée par le président de la République le premier mai dernier. Cependant, si Jovenel Moïse avait annoncé la mise en valeur de trente-deux mille hectares dans ce département, tous les planteurs de riz dans cette région ne vont pas pour autant bénéficier de tous les avantages du programme. C’est pourquoi, le gouvernement encourage les agriculteurs à se regrouper afin d’avoir certains privilèges.

Selon Carmel André Beliard, ministre de l’Agriculture, les 32 mille hectares annoncés par le chef de l’Etat ne seront pas tous d’un seul coup mis en valeur. Des blocs de six hectares ont été ciblés où les autorités encouragent les planteurs à se regrouper. Une fois regroupé, « les planteurs bénéficient de tous les avantages comme engrais, crédit, tracteurs… Ils vont labourer, planter et appliquer l’engrais en même temps pour permettre à ce que leurs terres soient plus rentables », a expliqué au journal le ministre.

« Nous sommes passés de six à onze groupes qui représentent près de huit mille personnes », a-t-il dit dans une interview accordée au journal dimanche. Avec cette méthode, le gouvernement entend faire passer de deux tonnes de riz l’hectare à entre 4 à 5 tonnes de riz par hectares, selon l’agronome Béliard.

La distribution de l’engrais se fera suivant la taille de la terre exploitée. Toutefois, le ministre a évalué la distribution a environ deux mille sacs d’engrais par bloc. La quantité d’hectare varie en fonction de la zone. La totalité des blocs oscille en trois et quatre mille hectares, a précisé le ministre.

Carmel André Beliard a souligné que les planteurs faisant partie du projet pilote sont dûment enregistrés de façon à constituer une base de données qui permettra d’avoir la traçabilité.

Les planteurs qui ne font pas partie du projet pilote dans le cadre de la Caravane de Jovenel Moïse bénéficieront d’une subvention sur le prix de l’engrais, a confié au journal le ministre de l’Agriculture. Sur chaque sac d’engrais, ils bénéficient de 500 gourdes de subvention. Le sac d’engrais qui se vend a 900 gourdes, le gouvernement leur permet de l’acheter à 400 gourdes, selon les explications de l’agronome Carmel André Béliard.

Le gouvernement entend également faciliter l’irrigation des trente-deux mille hectares ciblés par le locataire du palais national.

Le week-end écoulé, le chef de l’Etat accompagné des sénateurs Youri Latortue et Gracia Delva de l'Artibonite, du député d'Ennery, Cholzer Chancy, et de plusieurs investisseurs locaux et étrangers, ont effectué des visites de prospection et d'évaluation dans plusieurs localité de la vallée de l’Artibonite et dans la commune de Maïssade.

Robenson Geffrard source le nouvellliste