Le Ministère de l’agriculture des ressources naturelles et du développement rural (Mardr) annonce, du mercredi 8 au vendredi 31 mars 2017, l’Enquête nationale de la production agricole (Enpa) pour la campagne d’automne et d’hiver.

Cette enquête nationale devrait permettre de « collecter des données fiables et pertinentes sur la production des principales cultures et l’élevage des principales espèces exploitées dans le pays », souligne le Marndr dans une note publiée sur son site, consulté par l’agence en ligne AlterPresse.

« Les résultats de cette enquête serviront à l’État, aux Organisations non gouvernementales (Ong), aux organisations internationales, à l’Université, aux associations, coopératives, groupements, aux planteurs, pour la prise de meilleures décisions, en matière de politiques, de stratégies et d’interventions, dans le cadre du développement du secteur agricole et du monde rural ».

Les résultats préliminaires de cette enquête seront présentés au cours du mois de juin 2017.

L’enquête sera exécutée par l’Unité de statistique agricole et informatique (Usai), assistée, sur le terrain, par les Cellules départementales de statistique (Cds), mises en place au niveau des directions départementales agricoles.

L’étude aura le support financier du gouvernement haïtien, du Programme thématique de sécurité alimentaire (Fstp) de l’Union européenne (Ue).

Le mardi 18 octobre 2016, deux semaines après les dégâts provoqués par le passage du cyclone Matthew (les lundi 3 et mardi 4 octobre 2016 sur Haïti), le Marndr avait fait part, lors d’une conférence de presse, de l’élaboration d’un plan de relèvement dans le secteur agricole en Haïti.

Sur un total de 30 bassins versants, 17 - représentant, à eux seuls, 12,079 kilomètres carrés, soit 43.6% du territoire national - sont affectés par l’ouragan Matthew, relatait un document du Ministère de l’environnement (Mde), intitulé « évaluation préliminaire post-Matthew », en date du jeudi 13 octobre 2016.

350 mille 350 animaux ont été portés disparus dans six départements du pays, durant le passage du cyclone Matthew, avait fait savoir le secrétaire d’État à la production animale, Maxène Estimé, lors d’une conférence de presse, le lundi 10 octobre 2016.

