L’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA International) et l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (NIDM) ont organisé pendant 3 jours, dans un hôtel à Port-au-Prince, une retraite à l’intention des principaux partis politiques haïtiens représentés au Parlement sur le thème « Soutenir la démocratie dans le monde ». Cet atelier de formation vise, entre autres, à armer les partis politiques de façon à mieux contribuer à la consolidation démocratique d’Haïti à travers les différentes structures politiques représentées.

« Les partis politiques haïtiens sont le pilier incontournable du progrès et occupent une place primordiale dans la réalisation de la promesse démocratique inscrite dans la Constitution haïtienne », soutient Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, directrice de programmes en Haïti pour IDEA International lors de la clôture de l'atelier de formation de 3 jours avec les représentants des partis politiques. Elle a en effet fait savoir que les partis politiques en Haïti ont de nombreux défis à relever, notamment celui de leur financement, de leur vision et de leurs projets de société. « Une bonne connaissance des forces et des faiblesses des partis permettra non seulement aux partis de mieux asseoir leurs projets, mais aussi à la population de canaliser son choix en fonction d’une vision et d’un projet de société bien définis », a-t-elle souligné.

Mme Lassègue se dit satisfaite qu’IDEA International prône la création et la diffusion de connaissances et de bonnes pratiques comme une de ses principales vocations. Elle entend, à cet effet, appuyer tout effort visant la structuration obligatoire des partis politiques représentés au Parlement. L’Institut, dont elle est la directrice de programme sénior en Haïti, accorde aussi une attention particulière et soutenue au renforcement du leadership et des capacités des femmes au sein des partis politiques et au Parlement.

Dans le cadre de la campagne d’adhésion, dit-elle, il faut des instruments qui permettent aux partis politiques d’expliquer à la presse ainsi qu'aux populations leurs projets et leurs programmes. « C’est une nécessité d’aider ces partis politiques à élaborer un plan stratégique capable de définir clairement leur mission, leur vision et leurs projets de société », a recommandé Mme Lassègue.

L’agronome Ladouceur Jacques Roderich de l’Organisation du peuple en lutte (OPL) félicite les organisateurs qui visent, à travers ce séminaire, à donner aux partis politiques les outils nécessaires à leur renforcement dans le pays. C’est une occasion pour nous, au niveau de l’OPL, de revisiter un ensemble de documents sur lesquels nous avons déjà travaillé tout en actualisant notre plan stratégique afin d’attendre le plus d’adhérents possible dans tout le pays, a-t-il souligné.

Les représentants du Parti haïtien tèt kale (PHTK) et de la plateforme Bouclier se sont montrés très satisfaits de cette activité mise sur pied par IDEA dans le but de leur permettre de mieux se situer sur la scène politique haïtienne. Ils affirment avoir présentement à leur disposition les instruments nécessaires pouvant les aider à moderniser les partis politiques dont ils sont les représentants à ce séminaire. Ils vont continuer à travailler pour favoriser l’intégration de plus de jeunes possible dans les structures politiques.

Pour sa part, le directeur exécutif de Ayiti an aksyon, Diversin Djimy, explique qu' « au niveau de AAA, tout a été mis en œuvre pour présenter à la population haïtienne une image positive de cette structure politique ». Dans la même veine, il croit que cette formation va les aider à mieux mettre en oeuvre leur programme dans le pays à travers la planification d’un véritable plan stratégique. Pour ce faire, il incombe aux dirigeants du parti de guider efficacement leurs structures en dépit des complexités et incertitudes inhérentes à leur environnement.

Ulysse Ricardo source le nouvelliste