Messe traditionnelle « Te deum », parade et spectacle théâtral sont entre autres des activités réalisées dans la ville des Cayes le 18 Mai 2017 pour marquer le 214ème anniversaire de la fête du drapeau et de l’université.

C’est autour du thème : « L’unité autour du drapeau – nou tout fè yonn anba drapo a » que s’est déroulée la fête du drapeau et de l’université dans le pays. Entre tradition et effort, la ville des Cayes ne s’est pas montrée indifférente à cette grande date malgré les fortes pluies qui battaient sur la ville les jours qui ont précédé la date et les prévisions de la météo pour ce jour.

En effet, moult activités ont été réalisées dans la troisième ville du pays pour marquer cette date. Dans la matinée, la messe traditionnelle ou Te Deum a été chantée à l’église cathédrale des Cayes pour rendre grâce à Dieu pour ce jour heureux et l’homélie a été prononcée par le cardinal Chibly LANGLOIS.

Accompagnés de quelques agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH), des brigadiers de la Protection Civile, Scouts, des Volontaires / Agents de Service pour la Sécurité Routière (ASSR) et des Fanfares ; des écoles de la ville des Cayes et de ses environs ont laissé la Croix des 4 chemins dans l’après-midi pour parcourir le long du boulevard, la première grand ’rue et la rue Toussaint Louverture à destination du Collège Pierre Corneille (CPC) des Cayes.

Fanfares, Chants, danses, slogans et compétitions entre les écoles attiraient la foule même si les gens n’étaient pas tous satisfaits. Carline, une jeune demoiselle : « Je suis contente car on fête le drapeau dans ma ville mais je ne suis pas trop satisfaite. Autrefois il y’avait beaucoup plus d’écoles et plus d’élèves. Les danses étaient plus belles. Il y’avait plus de gens qui faisaient le déplacement pour venir y assister. » Lance cette assistante entre joie et insatisfaction.

Plus tard, la place d’armes des Cayes a été le rendez-vous d’un spectacle théâtral intitulé « BRIKA BRAK» présenté par les acteurs de la troupe PIMAN BOUK de l’Association des Jeunes Penseurs pour l’Evolution (AJPE) .Une occasion pour eux de mettre à nu la réalité socio, politique, économique et culturelle de la société haïtienne d’une manière comique et satirique.

Notons que l’université est souvent oubliée lors de cette fête. La preuve est grande, elle n’a pas été fêtée cette année dans la ville des Cayes. Tout se tournait autour du drapeau. Un attachement que nous saluons et félicitons, toutefois qui reste à perdurer.

James NONÇANT source la villedescayes.com