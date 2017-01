Un partenariat a été signé, mardi, entre l’USAID, la Fondation Kellogg W.K., la Fondation General Electric (GE) et la Fondation Saint-Boniface Haïti en vue de former des techniciens haïtiens en génie biomédical pour la réparation et l'entretien des équipements biomédicaux. Ce nouveau programme rentre dans le cadre du projet Réparation Pou Amelyore Ekipman Medikal dit REPARE.

Ce projet poursuit plusieurs objectifs. Il s’agit, entres autres, de veiller à ce qu’un équipement médical performant soit disponible pour les soins aux patients ; former les techniciens en génie biomédical pour qu’ils atteignent les normes internationales et renforcer ainsi les ressources disponibles en Haïti.

La formation 12 nouveaux techniciens haïtiens certifiés pour entretenir et réparer l’équipement biomédical, le renforcement des compétences pour 44 autres techniciens sont parmi les résultats attendus.

« Chaque année, des équipements médicaux valant plusieurs millions de dollars sont remis en don à Haïti par des donateurs privés, internationaux et étrangers, dont le gouvernement des Etats-Unis. À cause du manque de professionnels formés pour les réparer, de nombreux équipements en panne demeurent hors service ou sont envoyés aux États-Unis pour des réparations coûteuses et longues, privant les établissements de santé des outils nécessaires au traitement des patients », a expliqué l’Ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, Peter Mulrean.

L’objectif principal est donc, selon le diplomate américain, de créer un système efficace de gestion des équipements biomédicaux en Haïti qui soit autonome grâce aux honoraires perçus pour les services fournis par une équipe élargie de techniciens haïtiens,.

Le Directeur général du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a, quant a lui, mis l’accent sur l’importance des techniciens biomédicaux dans la délivrance des soins médicaux de qualité à la population.

Toutefois, a-t-il précisé, s’il est vrai qu’il faut des ressources humaines en qualité et en quantité pour faire fonctionner le système de santé, il est aussi évident que sans des équipements des appareils de qualité, il sera difficile aussi de pouvoir trouver les diagnostiques nécessaires à une bonne prise en charge de nos patients.

De leurs côtés, les autres partenaires se sont félicités pour leur contribution dans la réalisation de projet.

Pour le Directeur Exécutif de la Fondation General Electric (GE), M. David M. Barah, l’engagement de sa Fondation avec l’Hôpital Ste Boniface et Haïti est un très bon investissement aura un impact extraordinaire.

M. Alix Cantave, chef de programme de la Fondation WK Kellog en Haïti se dit fier de ce partenariat avec l’USAID et le MSPP. Il dit souhaiter que ce partenariat dure à long terme.

Pour sa part, le Directeur général de l’Hôpital Ste Boniface, Inobert Pierre, a remercié tous les partenaires qui ont rendu le programme possible. « Ensemble nous sommes entrain d’assurer que nos patients obtiennent les soins qu’ils méritent et aussi nous sommes entrain de construire un futur plus brillant pour beaucoup plus de patients. », a conclu le docteur Pierre.

Wilner Jean Louis source HPN