Michelet Divers

Par le Comité de Planification pour les Funérailles de l’écrivain, Michelet Divers, le samedi 22 avril 2017

A l’occasion des funérailles de feu l’historien, professeur, poète, écrivain, journaliste, photographe et collectionneur d’œuvres d’arts, conservateur du patrimoine culturel haïtien et vénérable de la Loge Maçonnique « La Parfaite Sincérité des Cœurs Réunis , No 4, Orient de Jacmel », le Comite de Planification informe la presse parlée , écrite et télévisée des différentes activités qui vont se dérouler pour saluer le départ vers l’Orient Eternel de notre frère.

En prélude aux funérailles qui se dérouleront le samedi 22 avril, à 9 heures du matin, à ladite loge, voici les activités en l’honneur de ce grand baobab de la culture et de l’histoire :

Jeudi 20 avril 2017 : 8 hrs PM/10 hrs PM : Emission spéciale autour de la vie et de l’œuvre du personnage sur les stations suivantes : Radyo Pep la ; Tweet Fm, Radio-Télé Sudestar, Radio-Télé Jacmel Inter, Radio-Télé Express Continentale ; Radio Repère des Iles ; Radio Télé Diffusion Jacmelienne

Vendredi 21 avril 2017 : 5h PM-6h 30 PM,

· Conférence à l’Alliance Française pour les directeurs des écoles, professeurs, artistes (Programmation du cours éducation culturelle et artistique dans les écoles)

Vendredi 21 avril 2017 : 7h PM-8h 30 PM, Spectacle de rues avec différentes troupes théâtrales de Jacmel et du sud-est : Kazak, Zantray, Rekran, Café Philo Sud-est, JADEJ, Cerf-volant, Grand Soleil, Explosion, Editions Pulùcia, Foukimage Production, Centre Culturel Charles Moravia.

· Vendredi 21 avril 2017 : 7h PM-9h 30 PM : Veillée funéraire en l’honneur de Michelet Divers, en parallèle au spectacle de rue. Place d’Armes de Jacmel.

1. Projection Spéciale sur Michelet Divers

2. Discours de circonstance et témoignages d’amis

3. Déclamation de poèmes

4. Exposition de photos

5. Musique de Troubadours

N.B. Il y aura en parallèle une veillée funèbre à Cyvadier en la résidence de Michelet Divers.

Samedi 22 avril 2017, 9 hrs AM : Cérémonie des funérailles de Divers Michelet à la loge de la Parfaite Sincérité des Cœurs Réunis, No 4, Orient de Jacmel.

· Cortège funèbre prendra la direction de Cyvadier pour l’inhumation des dépouilles mortelles du défunt. Sur le parcours, il y aura des performances théâtrales et musicales.

· Cérémonie d’inhumation par les frères de la Loge de la Parfaite Sincérité des Cœurs Réunis, no 4, Orient de Jacmel

Numéros de contact pour toute autre information :

Luckenson Jean : 4677-2222 (Ministère Culture)

Thibaud Jean-Shely : 3716-9582 (Ministère Culture)

Frantz Pierre-Louis : 4894-2964 (Délégation)

Lourdie César : 3734-5642 (Mairie)

CLaudy DONET

J'aime Haïti

+509 37016887