Gabriel Fortuné

Le maire des Cayes, Jean Gabriel Fortuné, droit dans ses bottes, a estimé que le journaliste Jean Nazaire Jeanty, employé de Radio Lebon FM et correspondant de Caraïbes FM à Port-au-Prince, devrait être « tué » pour avoir « menti » dans un reportage qui lèse les intérêts de la ville, à quelques jours du festival de Gelée. Pour Jean Gabriel Fortuné, « dans tout pays sérieux, les services secrets, sans recevoir d’instructions, tueraient ce journaliste ». « Je dis qu’il mérite la mort parce que le salaire du péché, c’est la mort. Je le dis et le répète, ce monsieur mérite la mort », a enfoncé Gabriel Fortuné qui accuse le journaliste d’avoir reçu de l’argent pour détruire le festival de Gelée. Dans ce reportage, a pesté Jean Gabriel Fortuné, le journaliste a dit que Gelée était sale et dégagait de mauvaises odeurs. Le maire a cependant reconnu qu’il y avait des algues marines venues de la Caraïbe sur le littoral. La mairie a fait le maximum d'efforts pour nettoyer. « On les enlève le matin et elles reviennent. Nous ne sommes pas responsables de cela. Nous faisons le maximum en fonction de nos capacités », a expliqué Gabriel Fortuné.

« Ce n’est pas la première fois que Nazaire fait du vagabondage », a-t-il insisté, soulignant qu’il ne se rebiffe pas aux critiques en tant que maire mais qu’il est « révolté » face à des « mensonges éhontés ». « Prenez-le comme vous voulez. Vous avez le droit de le prendre comme vous voulez », a répondu Gabriel Fortuné, interrogé par Kettia Jean-Pierre Taylor de Radio Kiskeya concernant ces déclarations jugées menaçantes par plus d’un. « Si quelque chose arrive au journaliste, on m’appellera devant la justice et je répondrai », a dit Jean Gabriel Fortuné, ex-député, ex-sénateur, ex-délégué départemental sous l’ère Martelly et allié politique du président Jovenel Moïse. Haïti est un pays déstructuré qui n’a plus de service secret, a indiqué le maire. Il a dit qu’il y aurait un service secret quand il sera chef.

Jean Nazaire Jeanty, interrogé par Le Nouvelliste, déclare prendre très au sérieux les menaces de Jean Gabriel Fortuné. « Il a choisi de m’attaquer parce qu’il n’aime pas le travail que je fais. Mon travail dérange ceux qui font de mauvaises choses dans le département, dans la ville », a-t-il dit, soulignant avoir rapporté des faits et non des mensonges dans son reportage du 2 août concernant les algues et l’odeur qu’elles dégageaient. « Je voudrais qu’il explique quel secteur ne voudrait pas la tenue d’un festival aussi important », a indiqué Jean Nazaire Jeanty. « J’ai déjà déposé une plainte au parquet des Cayes pour les menaces. Mais par rapport aux diffamations de Gabriel Fortuné, je suis dans l’obligation d’intenter une action en justice en diffamation contre Gabriel Fortuné », a annoncé Jean Nazaire Jeanty.

« Nous demandons au ministre de tutelle de Gabriel Fortuné, le ministre de l’Intérieur, d’intervenir sur cette question directement par rapport aux déclarations du maire. Il faut que la justice fasse son travail dans le cadre de ce dossier », a indiqué au journal Jacques Desrosiers, secrétaire général de l’AJH. La vie du journaliste est sous la responsabilité du maire, a-t-il dit. Et par rapport aux accusations de corruption. Jacques Desrosiers a souligné que « Gabriel Fortuné doit prouver devant la justice où le journaliste a reçu de l’argent et prouver pour quel secteur il travaille ». Liliane Pierre-Paul, lors de son jounal 4h sur Radio Kiskeya, a estimé que le maire des Cayes, ex-défenseur des valeurs démocratiques, a changé de camp. Pour Liliane Pierre-Paul, c’est une Fatwa qu’a déclarée le maire contre le journaliste. L’édile de la troisième ville du pays est nostalgique des SD, de la police secrète et de ses exactions. Au cas où il y aurait mauvaises pratiques, le journaliste, pouvant être sanctionné dans son travail, ne mérite pas la mort. « La vie est sacrée », a insisté Liliane Pierre-Paul.

Source Le Nouvelliste