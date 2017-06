Gary Bodeau Député de Delmas

Portrait de Parlementaires Il est un stratège, un sprinteur qui n'a pas peur d'en découdre avec les vieux briscards du marigot politique haïtien. Gary Bodeau, marqué au fer rouge par son rôle dans d'inlassables mouvements d'étudiants, grand manœuvrier de l'APH, deux fois questeur de la Chambre des députés, a l'appétit des combats. Il ne s'en cache pas.

Il n'est pas Usain Bolt mais il va vite. Il est pressé, le député de Delmas. Son credo, comme il le rumine sur toutes les coutures, le « respect de la parole donnée ». Bientôt deux ans dans les travées de la Chambre des députés, Gary Bodeau est déjà rangé dans la catégorie des plus habiles tacticiens. Il a fait tomber Fritz Jean, le premier Premier ministre nommé par Jocelerme Privert, en 2016. «Il y a eu un deal que ce dernier n'a pas respecté. Il était entendu que lui président, Edgard Leblanc Fils deviendrait son Premier ministre», révèle Gary Bodeau, l'un des acteurs ayant nagé dans les dernières conciliabules qui ont accouché la transition, bouée de sauvetage concoctée dans le sillage du départ de Michel Martelly, histoire de parer au pays le spectre d'une instabilité politique innommable.

Il était surtout question de parachever les élections que le rocambolesque CEP d’Opont n’a pas pu faire aboutir. Il avait fallu un équilibre au niveau du couple exécutif. Le questeur de la Chambre des députés s'y tenait fortement. Gary Bodeau, aujourd'hui encore, en parle froidement, comme si hier était aujourd'hui. Pour lui, il était hors de question de donner le pouvoir à Fanmi Lavalas, de pousser à la Primature Fritz Jean, quelqu'un qui est, à ses yeux, issu de cette mouvance. Celui dont l'enfance est partagée tantôt à Delmas 2, tantôt à Delmas 32, des quartiers populeux réputés proches de Fanmi Lavalas, tout en étant scolarisé à l'école primaire Saint François de Tours à la rue Saint-Martin, croit qu'en «politique, quand tu as un oui, un non, tu auras toujours des disciples ». Lui, il ne voulait aucunement être disciple de Jocelerme Privert.

L'orgueil

Cet enfant de l'autre pays, ce pays dont on ne parle que quand les bandits font parler la poudre, a noué très tôt dans sa jeunesse un rapport indépassable avec les mots. Né à l'hôpital Chancerelles le 18 novembre 1977, d'une mère dactylographe issue de Lascahobas et d'un père, lui-même de Jacmel, sachant coltiner des voitures industrielles, le gamin Gary a connu une enfance plus ou moins normale. «Ma mère s'habituait à m'emmener chez Acra pour m'acheter des cadeaux», se remémore-t-il, très décontracté, au creux de sa résidence. Il a vécu les joies infinies de l'enfance ainsi que ces douleurs qui vous collent à la mémoire à jamais. Il n'avait pas encore huit ans quand son père lui a fait miroiter un vélo, lui a fait visiter le centre commercial et l'a planqué. Et puis, tout à coup, les ponts sont coupés, à petit feu. « Je n’aime pas qu’on me ridiculise ou qu’on me mente!»

Gary Bodeau, licencié en psychologie sociale à la Faculté d'ethnologie de l'Université d'État d'Haïti (UEH), n'est peut être pas vindicatif, mais tellement intransigeant et orgueilleux sur certaines choses qu'il insiste sur le fait que le respect de la parole donnée ne vaut pas que dalle. Petit, il en faisait déjà le porte-étendard, le carburant qui façonne son caractère. «Je ne lui ai jamais parlé après. Je commençais à lui reparler bien des années après.» Son père peu à peu a disparu. Sa mère, une mère-père, a su élever seule cinq enfants, chacun pour un père différent. « C’est ça la réalité dans les quartiers populaires. La fille a un premier enfant d’un père qui se dérobe à ses responsabilités et, pour s’en occuper, elle se laisse aller à un autre homme ainsi de suite [...]», souligne Gary Bodeau, en couple depuis 11 ans avec Myriam Jeune, et dont il a eu un garçon de quatre ans, Gary Oliver Bodeau.

Sans regret

Le leader qu'il est aujourd'hui, il ne l'est pas devenu comme par une baguette magique. C'est une construction, avec à la clef des convictions, des valeurs. Un itinéraire. Sur les rives tumultueuse des mouvements d'étudiants. Gary Bodeau, lui qui, bien avant de fouler le perron de l'université, dévorait déjà à la fois les bouquins de Karl Marx et de Milton Friedman, deux idéologies viscéralement antagoniques, distillant deux visions du monde, a fait ses armes dans les quartiers populaires qu'il n'a jamais quittés en animant des programmes de civisme, s'est mûri par son implication dans la rébellion de l'université contre Jean-Bertrand Aristide entre 2002 et 2004.« C'était un mouvement de jeunesse », souffle Bodeau, se baladant sur son siège par moments. Vous le regrettez ? Sa réponse fuse, comme un éclair, mais sans hargne : « Quelle idée! »

Jouant tantôt avec son fils à qui il administre des câlins doux, exhibant tantôt sur la table les livres qui l'ont marqué, l'aidant à construire sa pensée, forger ses convictions en politique, Gary Bodeau, yeux de biche, le plus grand du Parlement du haut de son 1.98 mètre, œuvre aujourd'hui encore dans des organisations de jeunesse. «Je suis un député citoyen.» Celui dont l'émergence réelle est actée sur le sable mouvant des crises qui secouaient l'université après l'expérience de 2004 croit que tout vient à lui presque naturellement. En 2005, on le retrouvait, avec bien sûr Claude Joseph, à la tête du Grand front national des étudiants haïtiens (GRAFNEH). Il a toujours cru que mettre du vent dans son voile à la recherche d'autres terres plus clémentes n'est guère la solution, contrairement à certains de ses camarades.

Le député de Delmas, pourtant, adore prendre l'initiative. Déjà, bien avant cette parenthèse GRAPNEH ou encore mieux Jèn Kore Jèn, il a fondé, en tronc commun, le Rassemblement des étudiants pour la démocratie en Haïti (REDH). Mais dans sa vie, tout est allé vite depuis qu'il rencontra à Delmas 32, à un certain moment de son adolescence, des amis de l'OPL qui l'ont introduit dans les espaces de réflexions politiques, le poussaient à la lecture. Cette étape, pour comprendre le Gary Bodeau d'aujourd'hui, il ne faut pas la regarder de travers. «L’une des meilleures façons pour comprendre la politique est de lire et d'écouter.» Ce lecteur boulimique, féru des livres d'histoire de Thomas Madiou, dont il possède toute la collection dans sa bibliothèque, peut en deux journées sustenter Le viol des foules par la propagande politique de Tchakhotine, Les rêves de mon père de Barack Obama ou encore Faire de François Fillon.

Le grand déballage

Gary Bodeau, qui se frotte encore les mains pour avoir fait mordre la poussière à Jerry Tardieu, lors des toutes premières élections pour la présidence de la Chambre des députés, porte bien de victoires dans sa besace. Son certificat de député empoché, il rentre dans le jeu en décembre 2016, enquille les coups de fil, cherche à ratisser large, histoire de composer l’Alliance parlementaire pour Haïti (APH). « Entre octobre et novembre 2015, Tardieu était président de la Chambre basse et je suis arrivé, j'ai tout chamboulé », ironise-t-il, soulignant que le député de PV voulait emprunter la voie de Jocelerme Privert, de Lavalas. «Moi je ne suis pas de ceux-là », soutient-il, passé par le cabinet de Gary Conille et celui de Laurent Lamothe où il a été directeur de communication.

Dans son regard acéré sur le pays, il n'est pas du tout tendre avec le feu président René Préval. C'était un « insouciant », un « nihiliste », mais concède Bodeau, il était « honnête et intègre ». Le Premier ministre Jack Guy Lafontant, ses premiers pas?« Je ne sens pas la présence d’un chef d’orchestre. On dirait que le pays n’a pas de Premier ministre », assène le député de Delmas, qui s'enorgueillit au passage d'avoir mené une campagne jouant au fond la carte de la perception. « Le PM doit se secouer! », analyse Bodeau, l'air prophétique, comme si Lafontant est déjà largué par le Bicentenaire. « Du train où vont les choses, après six mois on pourrait tomber dans l’instabilité gouvernementale », enchaîne Bodeau, lui qui signera à Livres en folie Pouvoir et volonté, un «cadeau à la jeunesse », des témoignages bouleversants sur la vie de l'auteur et une belle aventure sur son « trajectoire dans les quartiers populaires.

Dans le même tempo, Gary Bodeau fusille certains pontes du secteur privé qui, à ses yeux, «sont des contrebandiers» et ne «vivent que de l'État», mais il reconnaît qu'il y en a quelques «progressistes», «pragmatiques». Il évoque un secteur privé « balkanisé » et « clanique ». Quand on lui objecte que le Parlement est mal vu dans la perception populaire, le député de Delmas table sur les difficultés de l'accomplissement de la mission de parlementaire, dans une Haïti où celui-ci est appelé à faire plus, donner plus. «Quand les gens viennent vers vous et vous étalent leurs besoins, il y en a eu qui bluffent mais beaucoup sont vraiment en difficulté». C'est dire donc qu'il y a une autre articulation à rechercher. « Faut-il changer de régime politique. C’est une question qui devrait être à l’étude », estime le parlementaire rappelant qu'il y a des quadras du monde des médias et de la société civile qui mettent également leurs pions au sein de l’administration publique, à des postes clés.

Qu'est-ce que je vais y chercher?

Cette question, Gary Bodeau, alors candidat, se l'est posé, pensif. «Le Parlement? Qu’est-ce qui s’y passe ? Qu’est-ce que je vais y chercher?» In fine, il a mis les pieds à l'étrier et le voilà dans son assiette, tant et si bien qu'il a déjà à son actif une proposition de loi sur la gestion et la transformation des déchets déjà votée à la Chambre des députés et au Sénat mais retournée à la Chambre des députés en 2e lecture. «Il faut essayer de créer de la richesse, en allant vers d’autres secteurs, tel le numérique, qui incarne l’avenir», plaide le député de Delmas qui compte, au cours de la 2e session, soumettre à l'assemblée une proposition d'amendement de la loi sur les frais scolaires et une loi sur la régulation numérique. «Il faut aller à fond vers le numérique!»

Gary Bodeau, qui savourait les beautés des ses vacances d'enfance à Lascahobas, est profondément attaché à son parti Bouclier, lui allié de PHTK. Dans le sillage de ce parcours, il y a d'autres images qui nous parlent d'autres Gary Bodeau. Il y a le militant, lui qui via la structure Jèn Kore Jèn s'est battu en vain aux côtés de Wyclef Jean; il y a aussi celui qui pilotait avec art et talent toute la machine de communication de Laurent Lamothe. Et puis, après tout ça, le Parlement qui symboliserait l'apothéose. Dans ses combats, Bodeau ne rechigne pas, lui qui un matin calme, gamin bien mis dans son uniforme, a vu des restes de corps humains brûlés au caoutchouc en se rendant à l'école, peu après la chute de la dictature. Il y a de ces images qui vous marquent au couteau à jamais. Le petit Gary, dans sa quête de soi, est pressé...

Juno Jean Baptiste source le nouvelliste