Gilbert Benoît n’en finit pas de ruminer sa colère contre de puissants spoliateurs qui, par la force, empêchent lui, sa famille et des personnes ayant acheté de sa famille de jouir paisiblement de terrains acquis par ses aïeuls depuis des décennies sur lesquels il y a un projet immobilier connu sous le nom de « Village Les Palmes », dans les parages du cimetière Parc du Souvenir.

« Ces gens, mardi dernier, dans l’après-midi, ont ouvert le feu sur le domicile familial. Ils étaient à bord de véhicules privés et de location », a-t-il confié au journal, le lundi 26 juin 2017. « Nous avons écrit au ministre de la Justice pour lui faire part de notre situation. Nous lui avons communiqué les plaques de véhicules officiels, de police qui font le va-et-vient sur nos terrains. Il ne s’est pas donné la peine de répondre », s’est désolé Gilbert Benoît, soulignant que les responsables des pouvoirs publics, pour la consommation de l’opinion, ont déclaré la guerre aux spoliateurs.

Pour Gilbert Benoît, ces « spoliateurs sont plus forts que le président Jovenel Moïse ». En revenant de l’étranger, le chef de l’État a donné la garantie de lutter contre l’insécurité foncière pour faciliter les investissements. Mardi, les spoliateurs m’ont attaqué, a indiqué Gilbert Benoît, furieux que des gens de la diaspora à qui il a vendu des terrains depuis plus de 20 ans sont écartés de leurs propriétés dûment achetées. La faiblesse du président Jovenel Moïse à réprimer les spoliateurs risque de le faire passer pour « un pope twèl ». « Oui, je le dis », a affirmé Gilbert Benoît, lundi.

Ce mercredi 28 juin,c’est Rachelle Benoît qui lance un nouvel appel à l’aide. « Comment on peut faire passer ce message dans les médias ? J'appelle AU SECOURS, AU SECOURS, ANMWEY !!! Je me demande où sont les autorités de ce pays. Je n'arrive pas à comprendre. Les hommes armés sont sur notre propriété tous les jours. Maintenant, aujourd'hui 28 juin 2017. Ils sont en train de mettre à nu la propriété de mon beau-frère. Ils sont armés et bien escortés, certains procèdent à la coupe des arbres, d'autres montent la garde, menaçant tous ceux qui veulent s'aventurer dans la zone. À qui devons-nous nous adresser si personne ne nous entend ? Peut-être que nous ne crions pas assez fort ! Seigneur Jésus venez à notre aide ! », a écrit Rachelle Benoît à un ami qui a partagé l’e-mail avec le journal.

Pourtant, le calvaire des Benoît a déjà fait la une. Des associations de notaires et d’arpenteurs avaient tiré la sonnette d’alarme sur le traitement de ce dossier par les pouvoirs publics et ses conséquences néfastes sur ces corporations et l’économie haïtienne. Après l’agression sur la personne de Me Marie Danielle Giordani, notaire, il y a eu une levée de boucliers.

« L’Association syndicale professionnelle de notaires d’Haïti (ASNOPH), le Syndicat des notaires des juridictions d’Haïti (SNJH), et l’Association syndicale des arpenteurs d’Haïti (ASNAH) condamnent vivement l’agression exercée sur la personne de maître Marie Danielle Giordani, notaire à Port-au-Prince, secrétaire générale de l’ASNOPH, par des spoliateurs accompagnés d’individus armés sur sa propriété à Vivy Michell, au Lotissement Les Palmes, Habitation Terres en friche, ce vendredi 20 janvier 2017 », selon un communiqué signé de Me Ersnt Avin, notaire, Me Mie Alice Coradin Beaulieu Bélisaire, président de l’ASNOPH, Présidente de la SNJH,Arp.

Jacques Dorfeuille, président de l’ASNAH, le 23 janvier 2017. « Cette agression, poursuit ce communiqué, fait suite aux actes de vandalisme caractérisé, perpétrés sous les yeux complices et encourageants d’agents de la Police nationale d’Haïti qui se sont présentés sur les lieux à bord de véhicules de l’institution dont les plaques numérologiques sont visibles sur des photos circulant sur tous les réseaux sociaux ». Le communiqué avait rappelé que « les habitants du lotissement les Palmes, Habitation Terres en Friche depuis bientôt deux mois sont aux abois et leurs appels aux secours et plaintes adressés aux autorités nationales sont restés sans suite ».

« Ces dites associations expriment en outre leurs plus vives préoccupations et inquiétudes face à la montée fulgurante de l’insécurité foncière à travers le pays et principalement, à travers la région métropolitaine. L’ASNOPH , le SNJH et l’ASNAH attirent l’attention des autorités judiciaires, des membres du Pouvoir exécutif et des hauts gradés de la Police nationale d’Haïti sur les conséquences néfastes de leur inaction devant une telle situation qui sapent le peu de confiance que la population place encore en eux, vu que leur mission est de protéger, servir et faire respecter les lois et règlements de la République d’Haïti », avait indiqué le communiqué.

« Lesdites associations rappellent à tous que leurs membres, notaires et arpenteurs, de la juridiction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, ont depuis des décennies, vérifié, étudié et certifié, et ce de manière constante, la validité et la force probante des titres des consorts Benoît », avait affirmé ce communiqué.

Le statu quo perdure. Le journal a essayé sans succès d’obtenir un commentaire du ministre de la Justice, Heidi Fortuné, et du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince Ocnam-Clamé Daméus. Entre-temps, alors que Gilbert Benoit et sa famille subissent les assauts de spoliateurs, un spot publicitaire largement diffusé à la radio menace de sanctions policiers, notaires, arpenteurs, juges ou tout autre individu se rendant coupable de spoliation. « Notaires, protégez nos terres », conclut le spot dans un beau jeu de mots qui sonne comme une blague, un gag dans une Haïti où opère une puissante mafia de la terre sous les yeux et à la barbe des autorités...

Roberson Alphonse source le nouvelliste