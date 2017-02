Des communes dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince ainsi que des villes de province accueillent des festivités carnavalesques, les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 février 2017, selon les informations rassemblées par l’agence en ligne AlterPresse.

Jacmel, chef-lieu du département du Sud-Est, accueille une nouvelle édition de son carnaval national, traditionnellement déroulé le weekend précédant les dates officielles du carnaval de l’année dans le calendrier.

Contrairement à l’accoutumée, des habitantes et habitantes de Jacmel craignent la présence de moins de visiteuses et de visiteurs, en raison de la tenue de festivités carnavalesques, durant l’avant-dernier weekend de février 2017, dans d’autres villes d’Haïti : aux Gonaïves (chef-lieu du département de l’Artibonite), à Croix des Bouquets (municipalité au nord-est de la capitale), à Carrefour (municipalité au sud de Port-au-Prince) et à Pétionville (à l ’est).

En dépit des préparatifs, la plupart des conseils municipauxde ces villes peinent encore à trouver les fonds, nécessaires pour la réussite des activités dans leurs communautés.

Dans la commune de Carrefour, les festivités carnavalesques se déroulent les vendredi 17 et samedi 18 février 2017.

Dans la commune de Pétionville, le carnaval sera organisé, le dimanche 19 février 2017, autour du thème Pwoteje anviwὸnman pou Petyonvil pi bèl (Protégeons l’environnement pour garantir une (ville de) Pétionville plus belle).

« L’avenue Panaméricaine sera, pour le carnaval de Pétionville, ce que le Champ-de- Mars (principale place publique à Port-au-Prince) est pour le carnaval de Port-au- Prince, c’est-à-dire le centre de toutes les attractions », font valoir les organisateurs.

A Croix-des-Bouquets, un défilé carnavalesque est aussi prévu, le dimanche 19 février 2017, autour du thème Kwadèboukè vle viv, an n fè l viv.

Des Discs jockeys (Dj), des groupes et des bandes à pied assureront l’ambiance dans un décor, visant à promouvoir les valeurs artistiques et culturelles de la zone, annonce.le comité organisateur des activités carnavalesques dans la commune de Croix-des-Bouquets.

Quid des villes de province ?

Le carnaval national de Jacmel se tient également ce weekend, avec un grand spectacle, qu’offriront des actrices, acteurs, artistes et artisans.

Défilé de masques, shows de danses, animations musicales, entre autres, constituent le menu de cette réjouissance populaire, très attendue pour le dimanche 19 février 2017.

6 groupes musicaux, dont les noms n’ont pas été révélés, assureront la performance lors de cette soirée festive, autour du thème Jakmèl an n ale (Jacmel allons-y).

Parallèlement, le nouveau président Jovenel Moïse assistera à la première édition du carnaval de l’indépendance des Gonaïves, qui se déroule du vendredi 17 au dimanche 19 février 2017, selon les autorités municipales.

Des groupes prestigieux, comme Djakout #1 ou Barikad crew, seraient attendus dans ces festivités carnavalesques, autour du thème An n fè Gonayiv reviv (Faisons renaître Gonaïves).

Entre-temps, le comité du carnaval de Port-au-Prince a dévoilé une liste, presque complète, des groupes musicaux, qui auront à défiler au Champ de Mars, les dimanche 26, lundi 27 et mardi 28 février 2017.

Barikad Crew, Brothers Posse, Chalè, Roody Roodboy, Ram, Nouvo et Vwadèzil seront les principaux groupes, qui auront à défiler au Champ de Mars durant ces trois jours gras.

Les sénateurs, issus du bloc Alliance parlementaire pour le renforcement des institutions et la stabilité (Apris), appellent les conseils municipaux d’Haïti à la vigilance, en vue de contrôler avec « science » et « stratégies » les différents événements culturels et récréatifs, prévus pendant et après la période carnavalesque.

Dans l’opinion publique, des interrogations fusent sur le niveau de dispositions administratives (y compris de sécurité ainsi que de présence de membres de la protection civile et de la Croix rouge), qui seront prises pour assurer la circulation automobile et piétonnière dans les rues, généralement étroites, de toutes ces villes....

On assiste de plus en plus à une multiplication des festivités carnavalesques dans plusieurs communes du pays, depuis la tentative de l’ancien président Joseph Michel Martelly de déplacer le carnaval traditionnel de Port-au-Prince en province, sur base rotative.

Sous la présidence de Michel Martelly, du Parti haïtien tèt kale (Phtk), le carnaval national a été délocalisé à trois reprises, notamment dans la ville des Cayes, en 2012, au Cap Haïtien (Nord), en 2013, et aux Gonaïves (Artibonite), en 2014, avant de retourner à Port-au-Prince, en 2015 et 2016.

Le carnaval national de 2017 se tiendra aux Cayes (chef-lieu du département du Sud), selon les vœux de Jovenel Moïse (bien avant l’investiture du mardi 7 février 2017).

« Le président a parlé, point barre », avait unilatéralement et malencontreusement déclaré, sans concertation préalable, Jovenel Moïse, au cours de la campagne électorale pour les candidats du Phtk dans le Sud, à la veille des scrutins pour les sénatoriales partielles et les élections locales du dimanche 29 janvier 2017.

Malgré les séquelles du passage du terrible cyclone Matthew, les lundi 3 et lardi 4 octobre 2016, particulièrement dans le Sud d’Haïti, encore meurtri, Jovenel Moïse dit vouloir encourager des « activités économiques », avec le déroulement de festivités carnavalesques.

25 millions de gourdes (US $ 1.00 = 70.00 gourdes ; 1 euro = 78.00 gourdes ; 1 peso dominicain = 1.60 gourde aujourd’hui) devraient être tirées du trésor public pour les festivités carnavalesques 2017 aux Cayes, selon les informations disponibles.

