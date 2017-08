Le Ministre Hervé Denis et du Directeur Général le Colonel Louis Marcelin Daniel ont séjourné en Equateur ce mardi 15 aout 2017 à l’occasion de la graduation des 10 soldats ingénieurs haïtiens de la classe 2017 de l’Ecole de Formation de Soldats de la Force Terrestre de l’Equateur. A l’issue de la cérémonie il a tenu une réunion de travail avec son Homologue Equatorien, Monsieur Miguel Cavajal et des membres de l’Etat-major de l’armée équatorienne en presence de Christian Toussaint Charge d’affaires d’Haiti a Quito.

Denis a passe en revue les résultats obtenus dans le cadre de l’Accord de coopération signé le 21 septembre 2012 et a défini pour ses interlocuteurs de nouveaux domaines de coopération. Les deux Ministres ont exprimé leur satisfaction pour les bons résultats obtenus et ont manifesté l’intérêt de poursuivre et renforcer cette coopération. Monsieur Denis a fait une présentation de la vision de l’administration MOISE/LAFONTANT en ce qui a trait a la nouvelle force de Défense ainsi que des démarches en cours pour sa création.

l’Equateur de son cote promet son appui pour la formation d’instructeurs qui se chargeront de la formation des soldats sur place en Haïti. De même, des programmes de spécialisation seront offerts pour les officiers haïtiens qui intégreront le corps médical militaire, le corps de génie militaire, le corps d’agronomie militaire et autres domaines jugés utiles pour permettre à la nouvelle force de Défense de participer valablement aux efforts de développement national.