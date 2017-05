Le gouvernement haïtien a annoncé ce dimanche une importante hausse des tarifs des carburants malgré l'impopularité de la mesure auprès de la majorité précaire des habitants, très sensible à toute inflation, une mesure destinée à contribuer à remettre les finances publiques à flot. Les ministères de l'Economie, des Finances, du Commerce et de l'Industrie ont décidé, après plus d'une semaine de négociations avec les syndicats de transporteurs, d'augmenter le prix du kérosène de 17% celui de l'essence de 18,5% et celui du diesel de 20%.

Dès l'annonce de cette mesure, qui doit prendre effet lundi, plusieurs stations essence de la capitale Port-au-Prince ont été prises d'assaut par des automobilistes espérant remplir une dernière fois le réservoir de leur véhicule en bénéficiant des anciens tarifs.

Haïti n'exporte que pour un milliard de dollars de marchandises par an alors que le coût de ses importations dépasse les trois milliards de dollars. Avec une balance commerciale si déficitaire et des rentrées fiscales insuffisantes, l'Etat haïtien est aujourd'hui même dans l'incapacité de rembourser les intérêts de sa dette au Venezuela. Haïti bénéficie depuis 12 ans du programme Petrocaribe, initié par l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez, qui permet à plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes d'acquérir des produits pétroliers à un coût avantageux et de payer leurs factures sur 25 ans à un taux d'intérêt de 1%.

Depuis 2008, Haïti a ainsi pu bénéficier de plus de 2 milliards de dollars de prêts mais n'a pas, contrairement à la vision chaviste à l'origine du programme, investi cette somme dans des politiques à même de développer l'économie du pays et permettre le remboursement de cette dette. Les précédentes administrations n'ont pas fait évoluer le prix des carburants en fonction du prix du marché mondial car, comme Haïti importe massivement ses produits de consommation quotidienne, toute hausse des tarifs des carburants entraîne une hausse générale des prix et donc le mécontentement de la population.

En août dernier, le gouvernement du président provisoire Jocelerme Privert avait acté une augmentation des prix des produits pétroliers mais, en raison de manifestations dans la capitale et suite à une résolution du Sénat contre cette mesure, les tarifs avaient été révisés à la baisse après seulement quelques jours

AFP