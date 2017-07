Herve Denis interpellation courtoisie nouvelliste

Le ministre Hervé Denis, fer de lance de la remobilisation de l’armée, est dans l’œil du cyclone. Il est accusé de comportement anti-institutionnel et antirépublicain par un groupe de 20 députés. Ces parlementaires ont adressé une correspondance au président de la Chambre basse, lui demandant de bien vouloir interpeller le ministre le mardi 1er août 2017 à 11h a.m. Sur Magik9 ce mercredi, le député Printemps Bélizaire, l’un des signataires de la lettre, place cette démarche dans une tentative de prévenir le pire. « Après plus de 23 ans d’existence, la Police nationale n’arrête pas de clopiner. Les policiers reçoivent un maigre salaire, travaillant durant plus de 12 heures. Si cette administration avait une vraie vision politique, elle n’aurait pas pensé à un retour de l’armée mais à la professionnalisation de la PNH », a estimé Bélizaire.

Le parlementaire estime qu’une armée coûtera beaucoup au pays si elle doit se mettre au diapason du standard international. « On ne va pas demander à 500 jeunes de surveiller la frontière avec des bâtons et des mouchoirs rouges, critique le parlementaire. On ne va pas non plus leur demander de survoler l’espace aérien avec des prières mystiques. La société attend des détails sur les moyens qui seront mis à la disposition de ce corps (…) J’ai l’impression que le pays est actuellement dirigé par des fous. Pour prémunir le pays de cette menace, nous avons décidé d’interpeller ce ministre afin de lui donner un vote de censure. »

Printemps Bélizaire indique avoir invité le ministre à deux reprises à venir s’expliquer à la Chambre des députés. « Pour la première invitation, il ne s’est pas présenté pour cause d’indisponibilité. La deuxième fois, il a avancé un cas de mortalité. Mais, ce qui est révoltant, c’est que le ministre avance sans broncher dans le projet de remobilisation de l’armée malgré les réserves de l’ensemble des secteurs de la vie nationale », dénonce-t-il, critiquant la décision du ministère de la défense de recruter des soldats avant d’avoir formé le haut état-major de l’armée. « Ils sont en train de former un corps parallèle, une nouvelle milice des ''Tontons macoutes'' afin de saper les acquis démocratiques », soutient le député.

Une majorité de deux tiers des 117 députés sera nécessaire pour renvoyer le ministre de la Défense, Hervé Denis. Sinon, ce dernier ne pourra être interpellé de nouveau pas avant les six prochains mois. Printemps Bélizaire se montre très confiant quant à l’issue de cette séance d’interpellation. « Il y a des députés de différents blocs politiques de la chambre basse qui ont signé la lettre d’interpellation, a-t-il fait remarquer. Nous espérons que les parlementaires prendront leur responsabilité devant la nation. Je ne crois pas que cette séance sera une occasion de renforcer les pouvoirs du ministre. L’idée première sera de tracer un exemple pour les futurs ministres de la Défense. Il y a de mauvais souvenirs de l’ancienne armée. Sa remobilisation doit passer par un vrai débat national », a ajouté le parlementaire.

Jean Daniel Sénat source le nouvelliste