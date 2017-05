Ce 3 mai, le président de la République et son épouse, des artistes et d' autres personnalités publiques ont défilé dans les locaux du journal Le Nouvelliste. Dans le cadre de la journée portes ouvertes organisée par le doyen des médias à l'occasion de ses 119 ans de fondation. Ticket vous propose de découvrir les voeux de certaines de ces personnalités qui ont répondu à l' appel.

" En qualité d' un fervent défenseur de la démocratie, en tant que personne qui croit au pluralisme politique, 119 ans ne sont pas 119 jours. Que ça soit à la base une entreprise familiale, une société anonyme, ou que sais-je, sa longévité est étonnante. Je ne saurais en aucun cas, sous aucun prétexte de ne pas me présenter en votre local en cette date pour présenter mes voeux. Sachez que je suis de coeur avec votre travail. Je souhaite, l'année prochaine en de telles occasions, que Le Nouvelliste avance dans la dynamique d'approfondir son observation du travail que mène le gouvernement. C' est à mon sens un journal mère. Tout ce qu'il publie fait office d' autorité auprès du public. Je souhaite qu'il accompagne notre caravane initiée dans l' Artibonite en dépit des difficultés qui sont nombreuses mais pas insurmontables " Jovenel Moïse

" C' est un honneur pour moi d'être de la fête. Peu d'entreprises accusent autant d'années de fonctionnement au pays. Ce serait indigne de ma part de ne pas être présent à cette journée portes ouvertes. On sait que Le Nouvelliste et notamment Ticket ont beaucoup à voir avec cette popularité dont je jouis et qui fait des envieux. Je souhaite au doyen des médias de passer définitivement au numérique pour atteindre nos compatriotes disséminés aux quatre coins de la planète " Laplanta

" Si Le Nouvelliste a 119 ans aujourd' hui, c'est la preuve que ses responsables sont dignes de leur parents. Il n'y a pas beaucoup de familles en Haïti qui perpétuent un héritage, tout en le gardant intact. C'est un exemple de persévérance, d'excellence. Je souhaite longue vie au journal et au travail qui se fait " Galy, mère de Raquel Pélisiser, 1 ère dauphine de Miss Univers

" Quand on passe le cap de 100 ans, c'est déjà énorme. Le Nouvelliste, lui, accuse 100 ans + 19. C'est le gage de sa discipline. Avant moi, des artistes ont bénéficié de son accompagnement, après moi, ce sera encore le cas. Moi je peux dire que depuis le début de ma carrière il m' accompagne. Je souhaite qu' on continue à faire de la musique chez nous pour que Le Nouvelliste continue à la supporter "

B.I.C

" Je n'ai pas les mots pour exprimer mes sentiments devant un tel patrimoine.

C' est un promoteur de la culture, il a su tisser les liens entre le pays et la diaspora. Il y a de quoi célébrer avec éclat . Mon père l'a lu. Mon grand père également. Mes enfants le liront bien entendu ", Trouble Boy

" C 'est un journal qui ne cesse jamais de progresser en dépit de ses longues années. Sa fidélité doit être félicitée. Chapeau à tous ses rédacteurs pour leur courage. Je lui souhaite de rester fidèle à son idéal, qu' il aille de succès en succès pour les années à venir " Gethro ( The Preachers)

" Cette longévité est due à la détermination acharnée de toute une équipe. 119 ans ce ne sont pas119 jours. En m'amenant ici tout à l' heure, je cherchais le 198, rue du Centre. Je souhaite pouvoir être là quand il aura à célébrer ses 198 ans ", Daniella Jacques ( Chambre de commerce des femmes entrepreneures d' Haïti)

" Le Nouvelliste est le doyen des médias. Il fait de l' information une passion depuis 119 ans. C' est un grand âge mais pas un signe de vieillissement. Son travail doit poursuivre dans un pays ou très peu de choses sont pérennes." Stephie Pierre (Teknon Vox)

" C'est extraordinaire de célébrer autant d'années d'une enterprise en Haïti. Cela sous-entend un esprit positif, une détermination face à l'adversité d'autant plus qu'on est en Haïti. Chapeau bas au Nouvelliste. Je souhaite du courage, beaucoup plus de détermination pour que ça continue des siècles et des siècles. Que la société continue à apprécier cet exploit " Vanessa Désiré

"C'est une référence à féliciter. Cela n'a pas été facile pour l'équipe de maintenir pendant 119 ans en Haïti. Beaucoup de médias ont essayé et se sont arrêtés rapidement. Je souhaite que la génération qui monte soit fière de ce média dont nos parents en sont si fiers."

Toby

"Quand j'ai appris que Le Nouvelliste célébrait ses 119 ans j'ai dit "Wow". Je lis ce journal, j' en entends parler depuis toujours. C'est devenu un patrimoine national . C'est un média qui forme grâce à la qualité de l'information qu'elle diffuse. C'est le pont entre Haïti et le reste du monde. Je lui souhaite "bonne fête" en mon nom et en celui de Teknon Vox et du groupe CAD ", Romy Laguerre.

" Le Nouvelliste, c'est quelque chose de grandiose. C'est un média qui continue à marquer le temps. Je suis heureuse et fière de pouvoir participer à sa fête. Je lui souhaite de continuer sur sa lancée " Rosena Josselin (chanteuse)

" C'est un média qui soutien les artistes depuis longtemps où qu'ils soient sur le territoire et ailleurs. 119, c'est pas une mince affaire. je lui souhaite de perdurer encore " Dorismond Pierre Paul Reskape Mizik

" C'est une exploit, compte tenu des bouleversements qui sont multiples dans notre pays. C'est à féliciter, c'est à honorer. Bonne continuité. Je souhaite pouvoir être là à son bicentenaire " Denevil Williadelle, chanteuse de Zion Ministries

" Ceci veut dire exactement une lutte permanente en faveur de la liberté de la presse, de la liberté d'information d'une part. C'est un grand prestige pour Haïti de pouvoir montrer et démontrer qu'un journal haïtien peut survivre malgré les épreuves. Le Nouvelliste a connu les épreuves qui ont accompagné la vie sociale.

Il accompagne ce pays depuis 119 ans. Il convient de rendre hommage à ce grand journal : d'abord à ses fondateurs et ensuite à ses dirigeants actuels. Le souhait, c'est que Le Nouvelliste subsiste et continue ce travail remarquable en l'honneur de la mémoire. Le maintien de la tradition. Et mon souhait est aussi que Le Nouvelliste continue cette générosité vis-à-vis de la liberté d'expression en permettant aux libres opinions de s'exprimer et aux jeunes journalistes de combattre les dérives autoritaires et les tentatives de promulgation de lois scélérates comme la proposition de loi du 14 mars 2017 qui est contraire à la liberté de la presse, contraire à la liberté de critiquer, contraire à la liberté d'investiguer et contraire aux droits de l'homme. Contraire aux conventions interrnationales notamment celle de l'Unesco dépénalisant la diffamation", Ady Jean Gardy

Chancy Victorin source le nouvelliste