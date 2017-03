Le Général Prosper Avril saluant la veuve Préval

D'anciens présidents de la République, certains de ses anciens ministres et de son administration, des personnalités du secteur politique, des affaires, du monde culturel, des universitaires, des parlementaires… ils étaient plusieurs centaines à aller présenter, vendredi soir à l’hôtel Karibe, leur hommage et des mots de réconfort à la famille de René Préval décédé chez lui à 74 ans le 3 mars dernier.

« Au départ, je n’avais pas trop compris pourquoi le président René Préval interdisait l’utilisation des gyrophares et des klaxons dans les véhicules officiels. Cependant, une fois que je ne suis plus ministre, au volant de ma voiture privée dans les rues de Port-au-Prince, j’ai vu toute l’importance et la grandeur de cette décision … » Dans les jardins de l’hôtel Karibe, des anciens ministres et directeurs généraux de René Préval, en groupe de quatre ou cinq, discutent sur la vie et les actions de l’ancien président de la République après avoir salué l’épouse, les filles et les membres de la famille de René Préval.

Sur un terrain neutre, le gratin de la société haïtienne : des membres de la classe possédante, des représentants du secteur populaire et des quartiers défavorisés, des politiques, des parlementaires, des anciens chefs d’Etat comme Jocelerme Privert et Prosper Avril, des artistes, des membres du secteur des droits humains et de la société civile… se sont rencontrés pour honorer la mémoire de René Préval et louanger sa dimension d’homme d’Etat.

« J’ai personnellement bénéficié de sa grandeur d’âme et de son esprit d’ouverture lors de mes déboires que j’ai eu à subir au début des années 2000 », a rappelé en guise de gratitude l’ancien président Prosper Avril qui s’adressait au Nouvelliste en marge de l’activité de salutation d’usage à la famille de René Préval.

Selon lui, quand René Préval est arrivé au pouvoir, il ne se sentait plus menacé pour sa sécurité. « C’est un président qui avait tout tenté pour ramener le pays dans le calme et la prospérité. C’est le destin, on ne peut que regretter son départ », a-t-il dit. L’ancien général Prosper Avril souhaite que l’on s'inspire de René Préval pour changer le pays.

« Avec le décès de René Préval, c’est la mémoire de la nation qui s’effrite », se désole Patrick Delatour, ancien ministre du Tourisme de René Préval. « Il a été le président de la paix », a-t-il dit.

L’ancien sénateur Steven Benoît, qui s’est tenu depuis l’élection présidentielle de 2016 loin des micros et des caméras des journalistes, sort de son silence pour son ami René Préval. « La veille de sa mort, il m’a appelé au téléphone pour me dire ne pas abandonner la politique, parce que selon lui, j’avais encore des choses à offrir au pays », a-t-il dit au journal.

Le jour même de la mort de l’homme fort de Marmelade, Steven Benoît attendait son appel pour planifier une rencontre avec lui. « Vingt-quatre heures après notre conversation téléphonique, j’ai appris la nouvelle de sa mort. J’ai été choqué. Le pays a perdu un grand homme. Il était simple, discipliné, un homme de dialogue… », a regretté l’ancien candidat à la présidence.

Pour le défenseur des droits humains Pierre Espérance, René Préval n’avait jamais politisé les institutions publiques du pays, même si, a-t-il précisé, il n’avait pas pu établir l’Etat de droit sous son administration. Le directeur exécutif du RNDDH a souligné que le président Préval était très simple et très modeste.

Ce vendredi 10 mars, dans les jardins du Panthéon national, le corps de l’ancien chef de l’Etat à deux reprises sera exposé avant les funérailles nationales de ce dernier le samedi 11 mars au Champ de Mars.

Robenson Geffrard source le nouvelliste