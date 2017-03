Environ 15 conteneurs de marchandises ont été ravagés par l’incendie éclaté dans la soirée du dimanche 19 mars 2017, au marché public dénommé Croix-des-Bossales (nord de la capitale Port-au-Prince).

C’est ce qu’a indiqué l’Observatoire haïtien des droits humains (Ohdh), après une visite effectuée, le lundi 20 mars 2017, aux sections charcuterie, vêtements et tissus du marché, dans une note de presse dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

« Aucune démarche visant à recenser les marchandes et marchands victimes de cet incendie n’a été faite », regrette l’Ohdh qui a dénombré plus de 200 vendeuses et vendeurs en détresse.

Il dit relever une « négligence » de la direction du marché dans l’accompagnement des commerçantes et commerçants victimes du drame.

Il déplore la vulnérabilité du marché de la Croix-des-Bossales en matière de sécurité dans les heures nocturnes ainsi que la faible présence policière dans les espaces dévastés du marché pour assurer la protection de ses occupants.

Il souhaite que l’action publique soit mise en mouvement contre les personnes impliquées, éventuellement, dans l’incendie, afin de les juger et punir, conformément à la loi

Les autorités ont annoncé une enquête autour de l’incendie.

Dans une note de presse, l’administration communale de Port-au-Prince, de son coté, promet d’accompagner les marchandes et marchands, victimes de cet incendie, une fois que l’étendue des dégâts aura été évaluée.

Alter Presse