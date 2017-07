Antonio Cheramy

En effet, la voiture du Sénateur Antonio Cheramy a été percutée par l’une des véhicules du cortège de Martine Moise, l’épouse du Président de la République, dans l’après-midi de ce vendredi. Joint au téléphone ce samedi, le Sénateur de l’Ouest a indiqué que l’incident est survenu au niveau de Juvenat, non loin de Pétion-Ville. « J’étais abord d’une voiture Toyota Land cruiser, immatriculée « Démonstration » Il y avait un bouchon monstre. J’ai entendu des gyrophares, je voulais me mettre à l’écart, mais c’était impossible puisqu’à ma droite il y avait des alluvions et à gauche il y avait des voitures en contre-sens. L’une des voitures du cortège de la première dame a percuté ma voiture. Quand je suis descendu pour demander des explications, certains agents ont pointé leurs armes en ma direction, ils m’ont injurié et agressé physiquement », a-t-il expliqué, soulignant que ces agents ont décidé de partir après l’intervention d’un agent rapproché de Martine Moise.

Le Sénateur a fait remarquer plus loin qu’il n’avait pas remarqué la présence de la première dame durant l’incident. Toutefois, souligne-t-il, sa voiture Toyota était présente ainsi que 2 autres voitures assurant sa sécurité. Il interpelle Martine Moise à donner des explications sur cet incident. « Cela m’a porté à me rendre compte que la population n’est pas en sécurité. Si cela m’arrive à moi comme Sénateur, qu’en serait-il d’un citoyen lambda », se demande-t-il.

Le Sénateur et également chanteur de Brothers possee envisage de porter plainte contre les agents de sécurité impliqués dans cet incident. De plus, fait-il remarquer, le Président du Sénat Youri Latortue, qui s’est rapidement dépêché à se rescousse, prendra une décision formelle dans les prochains jours. « Je suis un soldat. Je ne suis pas du genre à lâcher prise. Je vais obtenir ma justice », prévient-il.

Contacté par le journal, le Porte parole de la PNH n'était pas en mesure de réagir sur cet incident, car ne disposant de toutes les infos. Le service de communication, de son côté, a promis de réagir via un communiqué qu'il doit publier instamment.

Jean Daniel Sénat source Le Nouvelliste