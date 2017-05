Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, accompagné du Premier Ministre, Dr Jack Guy Lafontant, a procédé, ce mercredi 3 Mai, au Palais national, à l’installation des membres du Conseil National de Coordination des Médias d’Etat et de Service public.

La cérémonie tenue à l’occasion de la Journée de la presse, s’est déroulée en présence, entre autres, du Ministre de la Culture et de la Communication, M. Limond Toussaint, du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, M. Max Rodolphe Saint Albin, des Directeurs généraux des médias d’Etat, et des membres du Conseil : M. Jean Willem Roméus (Coordonnateur), Mme Marie Marthe Martine Denis et le Dr Serge Philippe Pierre.