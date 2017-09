L’ouragan MARIA de catégorie 3 est localisé dans l’après-midi du jeudi 21 septembre 2017, à 145 km au Nord-Est de Puerto Plata, République dominicaine, 277 km Nord-Est du Cap-Haïtien, et se déplace vers le Nord-Ouest à une vitesse de 15 km/h.

Cet ouragan majeur à occasionné dans la commune de Limbé, le décès par noyade, d’un homme de 45 ans qui a tenté de traverser, dans la matinée de ce 21 septembre, la rivière grand Ravine, entre la 4ème et la 6ème section du même nom, qui était en crue. Deux personnes, ont aussi été tuées par la foudre à Cornillon.

Par ailleurs, des débuts d’inondation ont été enregistrés à la mi-journée du jeudi 21 septembre, à Ferrier, Bocozel et Grande Saline (localité de Saint-Marc), conséquences de la montée des eaux des rivières. A signaler, qu’une trentaine d’abris provisoires ont été déjà ouverts dans le Nord-Est, le Nord-Ouest et l’Artibonite.

Par rapport aux risques d’inondation, de glissement de terrain et d’éboulement, durant le passage de l’Ouragan Maria au large des côtes Nord du pays, le secrétariat Permanent de Gestion des Risques et Désastres, de concert avec l’Unité hydrométéorologique et la Direction de la Protection Civile du Ministère de l’Intérieur, maintient la phase d’alerte 2 au niveau de vigilance orange sur la région du Grand Nord.

Aussi, la Direction de la Protection Civile du Ministère de l’Intérieur demande à la population de rester vigilante par rapport aux précipitations des prochaines heures, qui pourraient s’accentuer, effets indirects de MARIA, et susceptibles d’entrainer l’aggravation des mauvaises conditions météorologiques sur le pays dans la soirée de ce 21 septembre sur les départements du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest, du Centre, de l’Artibonite et une partie de l’ouest principalement. De fortes pluies, de forts vents et de la houle, avec des vagues de 10 à 14 pieds sur les côtes Nord d’Haïti, sont attendus par endroit.

Le MICT rappelle à la population que les opérations de cabotage demeurent interdites sur toute la côte Nord. De même, les écoles seront fermées le vendredi 22 septembre dans les départements du Nord, du Nord- est et du Nord-ouest.

Par ailleurs, les brigadiers de la Protection Civile ont été instruits afin de poursuivre les actions de sensibilisation et l’accompagnement de la population. Des fonds ont été transférés aux autorités municipales, notamment des communes côtières du grand Nord afin d’organiser les actions de préparation et les premières réponses.

L’ensemble de la population, en particulier les habitants des zones potentiellement à risques d’éboulement, de glissement de terrains, d’inondation, sont appelés à la vigilance, à suivre scrupuleusement les consignes de sécurité et ne pas attendre au dernier moment pour se rendre en lieu sûr.