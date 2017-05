Jacques Sauveur Jean photo de campagne archives

Le sénateur Jacques Sauveur Jean, phtkiste de première heure, songe à claquer la porte au nez de la formation politique qui lui a permis d'être élu pour la première fois. L'élu du Nord-Est prétexte des divergences de vues qui l'opposent aux pontes de ce parti. Il menace de former sa propre structure politique. "Je suis membre fondateur de ce parti. Pourtant, je ne suis pas confortable. Et ce dès le début. C'est un parti pluriel avec plusieurs tendances. Ce que je respecte. Si je suis minoritaire avec mes idées, je laisse le navire. Par contre, s'ils corrigent, je peux rester ", a-t-il dit, manifestant son désaccord avec plusieurs actions de son parti.

Le musicien mué en politique a, par ailleurs, révélé que ses relations avec le locataire du Palais national ne sont pas au beau fixe. "Je n'ai aucune information sur des décisions de Jovenel Moïse. Je les entend comme tout le monde dans les médias. Il n'y a pas vraiment de communication entre nous. J'avais tenté de le rencontrer au Palais à trois reprises. On m'y a refusé l'accès", a-t-il dit, précisant que ses amis doivent être aussi les amis d'Haiti. "Je ne sais si nos relations sont froides ou chaudes. Tout ce que je sais, il est président et moi sénateur. Chacun fait son travail ", estime-t-il.

Plus loin, Jacques Sauveur Jean se dit inquiet des prochains jours de Jovenel Moïse. Il l'invite à changer son fusil d'épaule avant qu'il ne soit trop tard. "Il doit écouter. Sinon, je ne pourrai rien faire pour lui. Le président doit être à l'écoute notamment des voix discordantes", invitant le président à faire la démarcation entre le président et la présidence. "La présidence est très complexe. Il faut avoir le sens de l'écoute, à l'instar de René Préval. Sinon, vous serez pris en otage dans cette institution et le mandat passera comme une lettre à la poste, sans grandes réalisations", a-t-il prévenu.

Jean Daniel Sénat source Le Nouvelliste