Jacques Guy Lafontant fait sa déclaration de patrimoine

Le Premier ministre, Jack Guy Lafontant, a fait sa déclaration de patrimoine, le jeudi 13 avril 2017, au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Par ce geste, le chef du gouvernement haïtien entend lancer un signal clair aux ministres et secrétaires d’État les invitant à se conformer à l’article 2 de la loi du 12 février 2008 qui fait injonction aux personnalités politiques, aux fonctionnaires et aux agents publics de déclarer leur patrimoine.

« Aujourd’hui est une opportunité de déclarer mon patrimoine au greffe du tribunal conformément à la loi qui m'accorde 30 jours après mon entrée en fonction et 30 jours après ma sortie de fonction. C’est un moyen de lutter contre la corruption », a affirmé Jack Guy Lafontant dans une courte déclaration juste à sa sortie du parquet de Port-au-Prince.

Le chef du nouveau gouvernement a, par ailleurs, declaré qu’il espère que les autres membres de son gouvernement vont défiler dans les greffes des tribunaux de leur domicile pour faire la déclaration de leurs patrimoines respectifs. En ce sens, une circulaire y relative avait déjà été transmise par le bureau du Premier ministre aux concernés, a appris Le Nouvelliste.

Cette déclaration de patrimoine de Jack Guy Lafontant était très attendue. Les yeux sont désormais tournés vers ses ministres et secrétaires d’État. En réalité, la « loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics » concerne bien plus que le président de la République, le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’État.

La loi en question concerne tout aussi bien les membres du pouvoir législatif, députés du peuple et sénateurs de la République. Cette loi qui ratisse large fait injonction également à un certain nombre de membres du pouvoir judiciaire, d’autres personnalités politiques comme les ambassadeurs et les représentants permanents d’Haïti près les organisations internationales de remplir cette formalité.

La loi du 12 février 2008 vise également les membres des institutions indépendantes, les représentants des collectivités territoriales, les fonctionnaires et autres agents de l’administration publique comme les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints, les ordonnateurs et les comptables des deniers publics, pour ne citer que ceux-là.

L’article 8 de ladite loi stipule que « le président de la République, 30 jours après son élection et 30 jours après la fin de son mandat, le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’État 30 jours après leur installation et 30 jours après leur sortie de fonction, feront le dépôt de l’inventaire notarié de tous leurs biens meubles et immeubles au greffe du tribunal de première instance de leur domicile».

Jack Guy Lafontant a été investi le 21 mars 2017, après la ratification de l'énoncé de sa politique générale par les deux branches du Parlement haïtien. Les autres membres de l’exécutif vont-ils emboîter le pas ? Ils sont encore dans les délais prescrits par la loi en question.

