Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont organisé, du 6 au 10 mars 2017, des journées portes ouvertes au complexe administratif de la ville de Jérémie, dans le département de la Grand’Anse autour du thème : « Cartographies multirisques, nouvelle approche pour relèvement et développement après Mathieu ».

Un guide Méthodologique de Réduction des Risques Naturels en Zone Urbaine dans six communes de la Grand'Anse en vue de renforcer la politique de prévention des risques naturels dans ces zones qui ont été fortement frappées lors du passage de l’ouragan Matthew.

Jérémie, Moron, Dame Marie, Beaumont, Abricots, Roseaux sont les six communes qui ont bénéficié d’un plan de relèvement qui se veut être un outil qui devra conduire à l’élaboration du plan de développement communal.

Plusieurs ateliers de formation ont été organisés à l’intention des autorités locales et des membres de la société civile pour les doter des connaissances sur la prévention et la gestion des risques et désastres naturels.

L’un des bénéficiaires du projet, M. Jorel Georges, maire de Moron se montre très satisfait. Les maires de ces différentes communes ont maintenant en leur possession des outils nécessaires et efficaces pouvant les aider à faire face aux risques et désastres en cas de cyclone, a-t-il dit.

Les populations de ces zones seront maintenant mieux éduquées et saura quel comportement adopter dans ces situations, s’est — il réjoui. Toutefois, l’édile de Moron dit souhaiter que ce programme puisse s’étendre dans toutes les communes du département de la Grand'Anse.

La Directrice Générale du Ministère de Planification et Coopération externe, Magaly B.C. BIEN-AIME, qui prenait part à la cérémonie a exprimé sa gratitude envers les différents partenaires qui ont aidé a doter le pays d’un guide méthodologique de réduction en milieu urbain ainsi que son implémentation au niveau de six communes dans le département de Grand'Anse.

« Le MPCE dans son rôle de pilotage stratégique du système national de planification et de gestion du développement a pris toutes les dispositions techniques nécessaires pour s’assurer de la prise en compte effective de la prévention des risques et de désastres dans les politiques publiques de développement », a-t-elle fait savoir.

Pour sa part, l’ambassadeur de l’Union Européenne, Vincent Degert, pense que le travail ne doit pas s’arrêter là. Ainsi a-t-il fait appel à une responsabilité collective en vue de continuer à accompagner les acteurs.

« Rien n’exclut que d’autres tempêtes ne viennent s’abattre sur le territoire », s’inquiète M. Degert qui a insisté sur la nécessité d’accompagner les acteurs en vue de renforcer leurs capacités de prévention et de gestion de l’immédiat, pour répondre concrètement aux besoins de la population quand ces catastrophes surviennent.

Ce guide a été élaboré et publié avec l’appui financier de l’Union européenne, à travers ECHO, et du gouvernement britannique, à travers (UK DFID).

D’autres partenaires comme le Japon, le Canada, la BID ont contribué à la réalisation du projet.

Wilner Jean Louis source hpn