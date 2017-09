Le président Jovenel Moïse est arrivé à New York dimanche. Il est dans le Big Apple pour participer à sa première Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, la 72e du genre. Outre l'intervention à la tribune de l'ONU, c'est l'occasion pour tout président haïtien de faire des rencontres bilatérales, rencontrer des officiels américains, des décideurs économiques, entre autres.

Cette semaine, les décideurs économiques et politiques du monde entier sont à New York. Cette grande ville des États-Unis regorge d'activités. A cause des menaces quotidiennes d'attentats terroristes quotidiens, Manhattan, où se trouve le siège de l'ONU, est entièrement contrôlé par la police. Le nombre de policiers déployés cette année par mètre carré est impressionnant. Parmi les chefs d’État escortés par les agents du Secret Service et circulant sur des routes prioritaires, il y a Jovenel Moïse, le président d'Haïti.

Ce lundi, à partir de 19h, la mission permanente d'Haïti à l'ONU et le consulat général organisent un cocktail de bienvenue pour le président et la délégation du pays à Lotte New York Palace Hôtel, 455 Madison Avenue, entre 51 St et 50 St.

Le mardi 19 septembre à 13h, le président haïtien participera au traditionnel déjeuner offert par le secrétaire général de l'ONU. Cette année, c'est Antonio Guterres qui reçoit les VIP du monde entier.

A 19 heures, toujours le mardi 19 septembre, Jovenel Moïse participera au Cocktail de bienvenue offert par le président américain Donald Trump et son épouse Mélania Trump à Lotte New York Hôtel.

Le mercredi 20 septembre entre 10h 30 et 11h 30 du matin, le chef de l’État haïtien aura une audience avec Luis Alberto Moreno, président de la Banque interaméricaine de développement (BID) sur le partenariat en faveur de la mise en œuvre des priorités de l'administration Moïse/Lafontant encore à Lotte New York Hôtel.

Entre 12h 00 et 13h 00, Jovenel Moïse aura une rencontre bilatérale avec Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) sur le partenariat en faveur de la mise en œuvre des priorités de l'administration Moïse/Lafontant à New York Plaza Hôtel, 5th Avenue et 59 th Street.

Toujours ce mercredi à 19h30, il y aura une rencontre entre le président Moïse et la communauté haïtienne de New York à l’Église chrétienne de la Croisade évangélique (Evangelical Crusade Christian Church)557 E. 31 Street, Brooklyn, NY 11210.

Enfin, le jeudi 21 septembre le président Jovenel Moïse prononcera son allocution à la tribune de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies.

Après les salutations protocolaires d'usage au chef de l’État, il y a une "rencontre de haut niveau pour renouveler et aligner une alliance de soutien pour Haïti au sein du système des Nations unies" initiée par Madame Amina J. MOHAMMED, vice secrétaire générale des Nations unies accompagnée de Josette Sheeran, envoyée spéciale pour Haïti", selon la programmation du président dont Le Nouvelliste a eu copie.

Dans la soirée du jeudi, Jovenel Moïse et Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies auront une rencontre bilatérale au cours de laquelle, le départ des Casques bleus sera probablement abordé.

"Merci de bien vouloir noter que certaines activités envisagées attendent d'être confirmées, comme c'est la pratique au cours du débat général annuel de l'ONU", selon les précisions de l'équipe qui accompagne le président à New York.

Jovenel Moïse quittera New York vendredi matin pour retourner à Port-au-Prince où il devra faire face aux mouvements de protestation contre la loi de finances 2017-2018.

Robenson Geffrard source le nouvelliste