Alors que le Conseil électoral provisoire est en attente de la publication des résultats des assemblées municipales depuis plus d’un mois pour pouvoir continuer avec les élections indirectes, le Secrétaire Général du Conseil des Ministres, Renald Luberice déclare, dans une longue analyse sur le sujet que «…personne ne peut dire à qui revient-il d’organiser les élections indirectes en Haïti… » Il a fait savoir qu’un Conseil des ministres s’est tenu à l’extraordinaire, le 7 aout 2017, en vue de procéder à l’amendement des décrets relatifs aux Collectivités territoriales et les soumettre au Parlement pour vote. Le CEP va devoir attendre pour savoir si c’est qui aura à réaliser les élections indirectes. Le Nouvelliste publie l’intégralité de la position du Secrétaire Général du Conseil des Ministres.

Elections indirectes : du bon sens pour éviter le chaos

Transmission par l’exécutif au parlement d’un cadre légal régissant le fonctionnement des collectivités territoriales

J’ai revu récemment un film de Quentin Tarantino sorti en 2013 : Django Unchained. L’histoire se passe dans le Sud esclavagiste des Etats-Unis, deux ans avant la Guerre de Session, où un certain dentiste allemand, Dr King Schultz qui s’est converti en chasseur de prime aidé par un esclave, Django, traque de dangereux criminels au nom de la justice. Le film a tout du style Tarentino : narration captivante, sans fioritures, scènes particulièrement violentes, flashbacks, flashforwards, etc. Il nous replonge subtilement dans la barbarie de l’esclavage. Mais ce qui m’a marqué c’est que cette barbarie ne se déroule pas dans une société barbare mais une société bien civilisée, une société d’ordre. Lorsqu’il est fait appel à la loi, tout le monde est aux ordres. L’ordre est donc caractérisé par le respect de la loi. Il en est et a été ainsi pour toute société qui a connu du progrès.

En fait, la civilisation se distingue de la barbarie parce qu’elle a pour boussole la loi, c’est-à-dire les règles que la communauté s’est données. Ma conviction la plus intime est qu’aucune société ne peut se développer si elle n’applique pas les lois qu’elle s’est données. C’est ce qui explique mon aversion pour les idées qui veulent faire passer pour des génies ceux qui pensent que politique rime avec violation à volonté de la loi, ou application de la loi à géométrie variable. Moi je crois le contraire. Point n’est donc besoin d’insister sur mon attachement au respect de la constitution et des lois de la République.

La constitution prend le soin de définir en son article 61 les Collectivités territoriales que sont : la Section communale, la Commune et le Département. Ces Collectivités ne sont pas définitives puisque la loi peut en créer d’autres (art. 61.1). Pourtant, par une espèce d’insulte au bon sens, la plus grande en termes de territoire de ces Collectivités, le Département, a été toujours négligée. Probablement du fait que, contrairement à la Commune, l’élection des représentants de son exécutif ne se fait pas au suffrage universel direct. Evidemment, nous savons que pour les autres collectivités ces élections sont organisées au compte-gouttes.

En fait, la dernière élection organisée pour la Collectivité départementale remonte au milieu des années 1990. C’est l’une de nos nombreuses anomalies institutionnelles, administratives et politiques.

L’actuel Conseil électoral, créé le 29 mars 2016, a entamé les démarches pour organiser les élections indirectes. Par arrêté présidentiel pris le 27 mai 2016, son mandat a été de :

1) Poursuivre le processus électoral initié en 2015 pour compléter les sièges vacants au Sénat de la République et à la chambre des députés ;

2) Finaliser l’élection présidentielle ;

3) Réaliser les élections locales ;

4) Organiser les élections pour le renouvellement du tiers du sénat dont le mandat arrivera à terme en janvier 2017 ;

5) Organiser les élections indirectes des assemblées municipales et départementales, des conseils départementaux et du conseil interdépartemental ;

6) Organiser les élections pour tous les autres postes vacants ou qui pourraient le devenir en attendant l’établissement du conseil électoral permanent.

Suivant cet arrêté présidentiel, il est clair que la charge de l’organisation des élections « indirectes » incombe au CEP. Le décret électoral de 2015 entend englober la question des élections dites indirectes du fait que :

- sont visés les quatre décrets du 1er février 2006 définissant le cadre ge?ne?ral de la de?centralisation, les principes de fonctionnement et d'organisation des collectivite?s territoriales hai?tiennes, fixant l'organisation et le fonctionnement de la Collectivite? municipale dite Commune ou Municipalite?, portant sur l'organisation et le fonctionnement des Sections communales et fixant les modalite?s d'organisation et de fonctionnement de la collectivite? de?partementale conforme?ment a? la Constitution ;

- l’un des considérants précise qu’il y a lieu de de?finir les modalite?s d'organisation des e?lections des membres des conseils municipaux, des membres des Conseils d'administration des sections communales, des membres des Assemble?es des sections communales (ASEC), des membres des Assemble?es municipales et de?partementales, des membres des Conseils de?partementaux et du Conseil interde?partemental, des De?pute?s, des Se?nateurs et du Pre?sident de la Re?publique ;

- en son article 21, il est traité de la manière dont sont élus les Assemble?es municipales (AM), les Assemble?es de?partementales (AD), les Conseils de?partementaux (CD), et le Conseil interde?partemental (CID) ;

- en son article 72, il est stipulé les conditions pour être candidat à ces postes. Il en est de même des articles 73 à 80 ;

- etc.

Ces dispositions semblent renforcer le CEP dans sa conviction d’organiser les élections indirectes pour les collectivités territoriales. Or en date du 5 juillet 2017, le Sénat a adopté une résolution demandant « la mise en place et l’adoption par le parlement d’un cadre légal approprié » avant l’organisation de ces élections. Le Sénat s’est ainsi montré préoccupé par « les contradictions, les conflits et les dysfonctionnements dans l’architecture de l’État qui vont surgir de la mise en place des assemblées locales, des conseils départementaux et du conseil interdépartemental sans un cadre légal cohérent, réaliste et approprié ».

Le CEP a affirmé de manière officieuse, et dans son choix de poursuivre avec les élections dites indirectes, que les préoccupations des sénateurs n’étaient pas fondées. Car il existe un cadre légal (les décrets de 2006 mentionnés ci-dessus formant la charte des collectivités) et qu’il ne revient pas au Sénat d’empêcher la réalisation de ce que prescrivent la loi et la Constitution. Le CEP a semblé être dans son droit de défendre ce qui mérite de l’être, à savoir le respect de la loi.

Mais que disent les décrets de 2006 au sujet de l’organisation des élections indirectes ?

Si l’on considère par exemple le décret fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la collectivité départementale, en son article 21, la fonction d’organiser les élections pour le conseil interdépartemental et le conseil départemental ne revient pas au CEP mais au Bureau de l’Assemblée départementale. Il est stipulé que le Bureau de l'Assemblée Départementale a pour attributions : 1) De convoquer les séances de l'Assemblée Départementale ; 2) D'organiser l'élection du Conseil Départemental ; 3) D'organiser l'élection du représentant du Département au Conseil Interdépartemental.

Lorsqu’on lit l’article 12 du décret fixant l'organisation et le fonctionnement de la Collectivité municipale, il y est stipulé que le Bureau de l’Assemblée municipale a pour attributions de : 1) convoquer les séances de l’assemblée municipale, 2) organiser l’élection du représentant de la Commune à l’assemblée départementale, 3)…

Pour confirmer que la charge de l’organisation de ces élections ne revient pas au CEP, ces décrets prennent le soin de préciser que l’instance contentieuse est la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif, une fois que toutes les voies de recours auront été exercées aux échelons les plus bas excluant le CEP. Aussi à l’article 56 du décret sur la collectivité départementale, il est dit : « est prévu une période de contestation d'une semaine durant laquelle tout citoyen ou toute organisation qui aurait la preuve qu'une ou plusieurs des personnes choisies ne répondraient pas aux critères fixés par la loi, pourront déposer une plainte formelle au Bureau de l'Assemblée départementale. Cette plainte sera analysée et fera l'objet d'une recommandation du Bureau. La plainte et la recommandation du Bureau seront analysées par une Assemblée Extraordinaire qui statuera. Au cas où un candidat tombe pour des raisons relevant de la loi, celui ou celle qui est arrivé en second à l'élection occupera le poste. Néanmoins, cette décision est passible d'un recours par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. »

Nonobstant cette disposition peut-être interprétée comme étant conflictuelle par rapport au décret électoral de 2015 qui précise en son article 81 qu’ « à l'occasion de la constitution des Assemblées, s'il s'e?le?ve une contestation sur le choix des membres, les intéressés, parties prenantes au processus de de?signation, s'adressent, en fonction de la nature de l'Assemble?e, au BCEC ou au BCED compe?tent en suivant la proce?dure e?tablie dans le chapitre traitant des contestations. ».

S’ajoutent à ces conflits évidents au niveau des dispositifs légaux régissant les collectivités territoriales, des dispositions non conformes à la constitution (suite à l’amendement) contenues dans la charte des collectivités territoriales. De ce fait, un Conseil des ministres s’est tenu à l’extraordinaire, le 7 aout 2017, en vue de procéder à l’amendement des décrets relatifs aux Collectivités territoriales et les soumettre au Parlement pour vote.

Il s’est agi d’une décision de bon sens qui permettra d’éviter des conflits institutionnels importants et empêcher à la Nation de naviguer dans un flou juridique supplémentaire. La vérité est qu’aujourd’hui, à moins d’ignorer volontairement une partie de la législation, personne ne peut dire à qui revient-il d’organiser les élections indirectes en Haïti, avant le vote du projet de loi soumis au Parlement. Rien ne sert donc de se mettre en situation d’usurpation de titre et/ou de qualité.

Par Renald LUBERICE Secrétaire Général du Conseil des Ministres