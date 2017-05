« Je travaille pour que la loi sur l’UCREF soit votée au 30 mai pour avoir au moins le résultat que nous attendons. Je comprends la position de l’APB. Nous, au plus haut niveau de l’Etat, nous travaillons aussi pour qu’une conscience soit prise, pour que le Parlement comprenne que nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Mais, tout le monde doit savoir que le pouvoir législatif est un pouvoir indépendant », a confié le président de la République, Jovenel Moïse, lors d’une visite au journal, mercredi 3 mai 2017.

«Les relations entre l’exécutif et le législatif sont au beau fixe. Je travaille avec ce pouvoir pour que la loi sur l’UCREF soit votée. Normalement, il y a beaucoup de débats au Parlement. Nous ne pouvons pas empêcher les débats au Parlement qui est une assemblée éminemment politique », a souligné Jovenel Moïse. Le nouveau président de l’Association professionnelle des banques (APB), Claude Pierre-Louis, avait tiré la sonnette d’alarme sur le risque d’isolement financier d’Haïti la semaine dernière. « Il y a péril en la demeure », avait-t-il insisté ce jeudi, un mois avant une nouvelle réunion du Groupe d’action financière de la Caraïbe (GAFIC), le gendarme de la région chargé de faire respecter les normes dans la lutte contre le blanchiment des avoirs.

Pour Claude Pierre-Louis, directeur général de la Sogebank, le spectre d’isolement financier continue de planer sur Haïti parce que le pays traîne les pieds dans la prise des décisions législatives et administratives pour lutter contre le blanchiment des avoirs. La loi sur l’UCREF votée au Sénat ne l’est toujours pas à la Chambre des députés. Il y a eu dépôt mais pas encore de vote sur les amendements du code pénal et ceux du code de procédure pénale, avait illustré ce vieux routier du secteur financier aujourd’hui à la tête de l’APB. Il y a beaucoup d’énervement vis-à-vis d’Haïti qui ne cesse de demander des sursis, qui a obtenu des reports dans l’application de mesures contre le pays.

Les parlementaires et les entités de l’exécutif concernés doivent peser sur l'accélérateur. Il faut plus qu’augmenter la cadence. Il faut que les parlementaires et les officiels concernés par ce dossier au sein de l’exécutif « chaussent des patins » pour aller vite et bien, avait indiqué Claude Pierre-Louis, après son intervention au Sommet international de la finance réalisé par le Group Croissance, Pro Fin et la BRH au Karibe Convention Center.

« Le risque d'isolement n’est pas le problème d’une corporation mais celui d’un pays », avait-il insisté. Le pays ne doit plus prendre des mesures comme s'il est une équipe qui marque un but juste pour jouer les prolongations. Il est nécessaire d’adopter sur plusieurs mois tout un ensemble de dispositions pour lutter contre le blanchiment, avait conseillé Claude Pierre-Louis. « Le respect des règles de Gafic ne veut pas dire qu’on empêche un De-risking à 100 %. Le respect de ces règles dit que le pays ne sera pas confronté à un De- risking à 100 %. Comme on dit en mathématique, c’est une condition nécessaire mais non suffisante. Sans cette base, pas la peine de négocier. Vous n’irez nulle part », avait expliqué Claude Pierre-Louis.

Le 29 mai se tiendra la prochaine réunion du Groupe d’action financière de la Caraïbe (GAFIC). Les avancées d’Haïti dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme seront passées au peigne fin.

Entre-temps, une personne proche du dossier a partagé avec le journal les différentes actions à prendre, leur degré de priorité et celles déjà prises, appliquées ou en cours d’application. Il est par exemple urgent que la Chambre des députés vote la loi organique de l’Unité centrale de renseignements financiers (UCREF), déjà votée au Sénat en date du 28 septembre 2016. La mise en place d’une cellule statistique au sein du ministère de la Justice et de la Sécurité publique est aussi une urgence. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, récemment, a fait un pas important en déposant au Sénat de la République le projet du nouveau code pénal. À la diligence du ministère de la Justice, doit être élaboré le projet de la loi organique sur le Fonds de lutte contre le crime organisé qui doit être voté au Parlement.

Le ministère de l’Économie et des Finances doit faire l’émission de lignes directrices pour les casinos, les loteries et les établissements de jeux concernant leurs obligations en matière de blanchiment. Il en est de même pour les compagnies d’assurances. Il faut l’élaboration et l’adoption d’une loi sur les ONG tenant compte des aspects relatifs au financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux. C’est à la charge du MPCE. Le pays doit donner son adhésion à neuf conventions internationales sur le terrorisme.

En ce qui concerne l’UCREF, il y a également des actions urgentes à entreprendre, dont : l’intégration de l’UCREF au Groupe Egmont des Unités d’intelligence financière ; l’élaboration et le renforcement des politiques et procédures pour l’institution ; la mise en œuvre du site Internet et publication régulière des rapports ; l’organisation du vetting des employés ; l’élaboration d’un plan de formation des employés. Dans le chapitre des actions normatives à compléter. Certaines sont en cours d’application. Il y a le vote de la loi du 28 septembre 2016 portant amendement à la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'arrêté du 22 août 2016 sur la confiscation des fonds et autres avoirs liés au terrorisme et au financement du terrorisme doit être complété et appliqué. L’élaboration et la publication de lignes directrices à l’intention des entités déclarantes (arts 2 et 3 de la loi de 2013) le 20 septembre 2016 sont faites et en cours d’application.

Roberson Alphonse source le nouvelliste