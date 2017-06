Le Président de la République est revenu ce dimanche de son voyage en Floride où il a, tour à tour, participé à une rencontre avec Mike Pence, le Vice-Président des Etats-Unis, et au sommet des affaires haitian-américain organisé par la chambre de commerce haïtiano-américaine de Floride. Avec Mike Pence, Jovenel Moise indique avoir discuté d’immigration, de renforcement de la PNH par un appui aux gardes côtes, la lutte contre la corruption etc.

Jovenel Moise a donné un point de presse –le canal de communication de prédilection de sa présidence – pour faire le bilan de son séjour de 3 jours en Floride. Au salon diplomatique ce dimanche, le chef de l’Etat était accompagné de son chef de gouvernement, Jack Guy Lafontant, de son épouse Martine Moise et aussi de son chef de cabinet, Wilson Laleau. Au cours de ce périple, il a d’abord rencontré, Mike Pence, le Vice-président des Etats-Unis. Avec lui, le président indique avoir discuté d’immigration et de lutte contre la corruption. « Nous avons parlé du problème de l’immigration avec les 60 000 haïtiens vivant avec une résidence temporaire aux Etats-Unis. Le point fondamental de cette rencontre a été la lutte contre la corruption. Nous avons besoin du support des Etats-Unis pour lutter contre ce fléau », a détaillé Jovenel Moise qui espère financer plusieurs chantiers de développement avec l’argent sauvé des griffes de la corruption.

Les deux homologues ont également évoqué l’appui de la République étoilée à la force de police haïtienne. « La question de la surveillance maritime est très importante. Haiti dispose des frontières maritimes extrêmement vastes notamment dans le sud et le sud-est. Les Etats-Unis ont signé un accord avec les Iles turques et Bahamas. Haiti est intéressée à y prendre part aussi. Ce qui permettra à nos gardes de mieux faire leur travail », a-t-il dit. Dans la foulée, il a promis qu’il sera alloué, dans le prochain budget, un montant qui permettra à des bateaux de s’approvisionner pour un mois afin de pouvoir s’occuper de cette surveillance. Au rayon de ses promesses pour ce secteur, il y a également une loi portant sur la réforme du Service maritime de navigation d’Haiti (SEMANAH). Le président de la République souligne avoir parlé d’aviation civile avec le Vice-président américain.

Jovenel Moise a rencontré les haïtiens de Little Haiti

Le locataire du palais national a également rencontré les ressortissants haïtiens de Little Haiti durant son voyage. Il était question pour lui de leur faire un bilan de ses 4 mois de présidence. Ainsi, il s’est félicité d’avoir résolu le problème des pièces d’identité par l’ouverture de plusieurs centres de réception et de livraison de ces documents. Il avait également abordé la nébuleuse de l’insécurité et promis que le Conseil supérieur de la police nationale (CSPN) maitrisera la situation. « Nous allons œuvrer à la mise sur pied de la cellule d’intelligence de la PNH. Sur la question de l’identification des motocyclettes, 326 000 plaques d’immatriculation sont déjà prêtes », a-t-il dit.

Le président de la République indique, par ailleurs, avoir pris part, dans la soirée du samedi, au gala organisé par la chambre de commerce haïtiano-américaine de Floride en son honneur. Dans sa lutte contre la corruption, Jovenel Moise indique avoir promis à la diaspora de garantir la transparence au niveau des marchés publics. « A partir du mois d’octobre, dans le prochain budget, toutes les acquisitions que l’Etat devra faire seront publiées sur les adresses web des Ministères. Cela permettra aux entreprises de la diaspora de participer aussi dans ces appels d’offres », a-t-il fait savoir.

Changement de paradigme dans la production d’énergie

Le président a également discuté de la question de l’énergie avec les entrepreneurs de la chambre de commerce haïtiano-américaine de Floride. Selon lui, il n’est pas possible que notre besoin en énergie soit de 1 000 mégawatts alors que la capacité installée (public et privé) ne dépasse pas 290 mégawatts. « On ne produit que 25% de l’énergie qu’on a besoin. D’où le problème du black-out. Nous avons déjà dit aux producteurs qu’il va falloir changer la matrice énergétique du pays. Dans les nouveaux partenariats, les producteurs devront nous fournir un courant produit par le vent, le gaz naturel, le soleil, l’eau, le vent ou la biomasse. Haiti ne produit pas de pétrole mais dispose du vent, du soleil, de rivières, etc. ».

Le président a également insisté sur la nécessité de construire un réseau électrique national de 600km afin de connecter les 16 grandes villes d’Haiti. A ce titre, Jovenel Moise a pris en exemple le Nord-ouest qui détient une capacité de production de 64 mégawatts d’énergie éolienne. « Le département a besoin de seulement 20 mégawatts. Le reste peut desservir les autres villes si le réseau est construit. Selon 2 études que j’ai consultées, il y a un cout moyen de 250 millions de dollars pour 500 km de réseau haute tension et 4 100 km de réseau moyenne tension », a-t-il expliqué, soulignant avoir lancé une invitation aux entrepreneurs haïtiens. « Nous sommes prêts pour construire les réseaux soit par concession ou en partenariat public privé. »

Jean Daniel Sénat source Le Nouvelliste