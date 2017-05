Jovenel Moise

Le président haïtien Jovenel Moïse a révélé avoir écrit à son homologue américain Donald Trump pour solliciter le renouvellement du TPS octroyé à plus de 50 000 Haïtiens vivant aux Etats-Unis. « La lettre, déjà envoyée, doit être reçue incessamment par le président Donald Trump », a expliqué le chef de l’Etat lors d’une interview exclusive accordée à la Radiotélévision nationale d’Haïti et radio Scoop Fm sur ses 100 premiers jours au palais national, mardi 16 mai 2017. « Recevoir d’un coup 50 000 Haïtiens serait un choc pour le pays », a indiqué Jovenel Moïse, qui souligne que beaucoup de ces compatriotes travaillent et représentent un « plus pour l’économie américaine ».

Lors d’une récente mission à Washington, une délégation de l’Association des industries d’Haïti (ADIH) s’est entretenue avec une quarantaine de sénateurs et députés américains et des cadres de l’exécutif a plaidé pour le renouvellement du TPS, a confié au journal le président de l’ADIH Georges Sassine. L’ADIH, en priorité, s’est occupée des questions d’importance comme le renouvellement du Carribean Bassin partenership Act et de la nécessité de la poursuite du financement de Better Work du bureau international qui fait la certification des usines.

L’annonce du président Jovenel Moïse et l’engagement de l’ADIH interviennent dans un contexte de multiplication des efforts diplomatiques et de lettres de groupes de pressions au président Donald Trump pour le renouvellement du TPS. Dans une correspondance adressée à John F. Kelly, secrétaire de Homeland Security, par l’ambassadeur d’Haïti à Washington Paul Altidor pour solliciter une rencontre pour le chancelier haïtien Antonio Rodrigue, le gouvernement haïtien avait indiqué qu’il croyait fermement que le renouvellement du TPS, pour une période d’au moins dix- huit (18) mois, est dans l’intérêt d’Haïti et des États-Unis. Comme vous le savez, l’économie haïtienne est grandement supportée par les Haïtiens vivant aux États-Unis. Les ressortissants haïtiens bénéficiant du TPS injectent des centaines de millions de dollars dans notre économie. Permettre l’expiration du TPS avant qu’Haïti ne soit en mesure de supporter le retour de ces plus de 50 000 ressortissants provoquera une augmentation immédiate de la pauvreté parce que des milliers de gens ne disposeront plus du soutien économique de membres de leurs familles installés aux États-Unis.

Cela pourrait conduire à une crise humanitaire économique sans précédent susceptible d’impacter le reste de la région, incluant les États-Unis, a indiqué la lettre de l’ambassadeur Paul Altidor, qui évoque la possibilité d’une hausse soudaine des voyages maritimes clandestins d’Haïtiens désespérés –supportés jusqu’ici par des membres de leurs familles ayant le TPS- vers les côtes américaines. Il serait plus bénéfique pour les États-Unis en temps et en ressources de renouveler le TPS que de prévenir des voyages maritimes clandestins et risqués vers les États-Unis.

Le rapatriement soudain de dizaines de milliers d’Haïtiens peut augmenter l’instabilité. En sollicitant le renouvellement du TPS pour au moins 18 mois, le gouvernement haïtien travaille avec diligence pour s’assurer que le pays est préparé à recevoir adéquatement ses ressortissants. L’administration du président haïtien récemment élu, Son Excellence Jovenel Moïse, est sur le point d’implémenter soigneusement un plan de développement pour Haïti, qui améliorera les conditions de vie des Haïtiens et incitera ceux qui vivent à l’étranger à revenir pour prendre part aux efforts pour renforcer la prospérité du pays. Les 18 à 24 prochains mois sont essentiels à la matérialisation des résultats tangibles de ce plan. Toutefois, un non-renouvellement du TPS et un rapatriement soudain heurteront sévèrement Haïti et dérailleront nos efforts de reconstruction, selon la lettre de l’ambassadeur d’Haïti aux États-Unis, Paul Altidor.

«Des résidents exemplaires»

L’ambassadeur Paul Altidor, dans cette lettre au secrétaire John Kelly, a souligné que « tout compte fait, les Haïtiens bénéficiant du TPS ont été des résidents exemplaires aux États-Unis et ne représentent aucune menace en termes de sécurité ». Ceux qui ont l’autorisation de travailler paient leurs taxes et contribuent à l’essor de leurs communautés aux États-Unis, a indiqué cette correspondance dans laquelle l’ambassadeur a évoqué l’impact dévastateur du séisme du 12 janvier 2010, l’épidémie de choléra et l’ouragan Matthew. La dépêche de l'AP sur les e-mails internes de l'immigration intervient après la recommandation du patron de ce service, James McCament, de suspendre le TPS pour les Haïtiens. Après cette recommandation, il y a eu une levée de boucliers et des multiples lettres de congressmen, de sénateurs démocrates, d'activistes appelant le président Donald Trump à renouveler le TPS en faveur des Haïtiens.

Roberson Alphonse source le nouvelliste