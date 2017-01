Visite de centrale electrique et energie renouvelables

Depuis son arrivée lundi soir en République dominicaine où il est en visite, Jovenel Moïse est « bien encadré » par les autorités et les hommes d’affaires dominicains. Le président élu de la République d’Haïti a visité, mardi, plusieurs centrales électriques et d’énergies renouvelables…

Jovenel Moïse a eu une journée de travail très chargée mardi. Selon l’ambassadeur d’Haïti en République dominicaine, Idalbert Pierre-Jean, le président élu a visité plusieurs centrales électriques, dont l’AES Dominicana qui est un investissement de plus d’un milliard de dollars. « Il a aussi visité des plantations de riz, des productions de poules, d’œufs…C’est une visite privée mais aussi de travail sur le terrain », a rapporté au Nouvelliste le diplomate joint par téléphone.

Edwin De los Santos, président de l’AES Dominicana situé à Andrés, Boca Chica, a organisé une visite guidée pour le président élu en présence de Demetrio Lluberes, administrateur de la centrale hydroélectrique dominicaine Company (EGEHID). L’AES Dominicana fournit actuellement 40% de l'énergie consommée dans le pays. Selon leurs estimations au cours des 10 dernières années, elle a réussi à réduire de 60% la dépendance au pétrole.

Le président élu d'Haïti, Jovenel Moïse, a visité également les installations du projet Punta Catalina. Il était accompagné du vice-président exécutif de CDEEE, Ruben Bichara. Il a exprimé son intérêt pour «observer ce que font les frères dominicains dans ce domaine. Il a dit qu’en Haïti, il envisage également des projets ambitieux tels que réalisés en République dominicaine », a rapporté la presse dominicaine.

Le président élu a également visité le projet d'énergie solaire Monte Plata, dans la province de Monte Plata. Ce projet est considéré comme la première centrale photovoltaïque en République dominicaine et la plus grande dans la région. Elle génère 30 mégawatts d'énergie propre. Elle est composée de 132.000 panneaux solaires. Elle contribue également à économiser les combustibles fossiles et évite l'émission de tonnes de gaz à effet de serre.

Selon des déclarations de Jovenel Moïse à la presse dominicaine, Haïti doit aussi améliorer sa capacité de production d’énergie. L'énergie et l'agriculture sont les projets qui ont attiré le plus l'intérêt de M. Moïse pendant sa visite en territoire voisin. Il y a aussi apprécié les programmes sociaux, le système éducatif, le secteur touristique et les constructions de logements.

Jovenel Moïse a profité de son passage à Santo Domingo pour mener campagne en faveur des candidats du PHTK en second tour pour le tiers du Sénat. Lors d’une rencontre avec des membres de la communauté haïtienne à Santo Domingo, il a appelé les Haïtiens à demander à leurs proches en Haïti de voter pour les candidats de Tèt kale.

L’entrepreneur agricole élu président d’Haïti a promis aux compatriotes haïtiens en République dominicaine d' aborder le problème des pièces d’identité dont ils ont tant besoin et le phénomène foncier en Haïti.

Dans la soirée du mardi, le ministre dominicain des Affaires étrangères a organisé un dîner au palais national en l'honneur de Jovenel Moïse, le prochain chef d’Etat d’Haïti.

Robenson Geffrard source le nouvellise