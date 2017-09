Mardi 19 septembre 2017. Il pleut des cordes. Peu après 9 heures 30 p.m., le ministre de l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, Monsieur JAPS, reçoit le journal à son bureau au ministère pour évoquer le forum sur l’investissement et la compétitivité qui s’ouvre à Port-au-Prince dans quelques heures. La voix cassée par une vilaine toux, le grand argentier, une casquette en cuir vissée sur la tête, vante l’importance du partenariat entre l’État et le Forum économique du secteur privé dans la réalisation de l’évènement qui s’étend sur trois jours, les 20, 21 et 23 septembre, à la salle de convention de la BRH. Le Forum, espace de diagnostic des difficultés administratives et financières et de propositions de solutions, poursuit un grand objectif : créer les conditions pour permettre l’expression de la créativité, des initiatives de création de richesse, a soutenu Jude Alix Patrick Salomon.

A côté du secteur privé, d’autres partenaires, dont l’université, seront prochainement invités à participer à cet effort. « L’université est un creuset naturel de mise en œuvre d’initiatives créatives », a dit Jude Alix Patrick Salomon. Sans se voiler, il évoque les contraintes administratives. Pour lui, il est essentiel, dans cet espace de dialogue et de propositions, d’étaler l’ensemble des éléments de l’appareil d’État, des contraintes administratives afin de trouver des solutions. Faire de l’État un tremplin pour l’expression de la créativité, a-t-il dit. Dans l’État actuel des choses, l’État, le secteur privé comprennent la nécessité de s’ouvrir, de créer des conditions pour attirer des capitaux étrangers. Il n’y a pour le moment pas d’objectifs chiffrés par rapport aux investissements directs étrangers, en deçà des 150 millions de dollars l’an. Dans le cadre du partenariat public-privé expérimenté dans l’organisation de ce forum, des objectifs chiffrés seront fixés. Ce forum prend en compte l’expérience et les propositions des forums de 2009 et de 2012 pour poursuivre des initiatives en vue de lutter contre l’insécurité sociale, l’insécurité foncière pour donner des garanties de sécurité des investissements, a expliqué le ministre de l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon. Une entreprise tournée vers la réexportation ne peut pas souffrir des conséquences de troubles et dire à son donneur d’ordre qu’il n’a pas travaillé trois jours, a illustré le ministre Jude Alix Patrick Salomon.

« En dehors des catastrophes naturelles, il y a un espace de prévisibilité qui est nécessaire », a-t-il dit, déplorant la perte de la capacité d’accueil qu’avait le peuple haïtien, le sourire, l’hospitalité envers les étrangers. « Nous avons un patrimoine culturel, historique que d’autres pays pourraient nous envier dans la zone », a indiqué Jude Alix Patrick Salomon, qui évoque les manifestations contre le budget 2017-2018 qui coïncident avec les trois jours du forum sur l’investissement et la compétitivité. « C’est déchirant de le dire. On est toujours en train de mener des combats d’arrière-garde et de se distraire de constructions à faire pour s’arrêter sur des destructions à éviter », a indiqué le ministre de l’Économie et des Finances. Il déplore le fait que le pays soit absorbé par des problèmes conjoncturels qui empêchent les actions stratégiques. « Il y a dans certains endroits du pays moins de kilomètres asphaltés qu’il y avait à l’époque de Duvalier. Cela veut tout dire. On marche sur la tête. On marche à reculons », a expliqué Jude Alix Patrick Salomon. Quand on détruit une richesse sur laquelle on était assis, à un certain moment, il ne reste plus rien. Et le désespoir se constitue. Pour le MEF, il faut arrêter de détruire et comprendre qu’il faut créer les conditions pour générer de la richesse afin de fixer sur le territoire d’innombrables jeunes Haïtiens candidats à l’exode vers d’autres pays dans l’espoir de trouver une vie meilleure ailleurs. Le départ pour l’ailleurs est un signe de désespoir mythique. « Le forum est pour renouer avec un peu d’optimisme », a indiqué Jude Alix Patrick Salomon.

Roberson Alphonse source le nouvelliste