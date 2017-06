Jude Alix Patrick Salomon Ministre des Finances

La décision du gouvernement Moïse-Lafontant de suspendre la subvention des produits pétroliers n’a pas encore porté les fruits escomptés. En témoignent les grandes lignes du Budget rectificatif proposé par l'exécutif et déposé jeudi dernier au Parlement. Dans ce budget, on constate que les dépenses courantes, loin de s'afficher à la baisse avec le mouvement de récupération des 7 milliards de gourdes de manque à gagner provoqué par la subvention du carburant depuis le début de cet exercice fiscal jusqu'au mois d'avril dernier, sont nettement supérieures au montant alloué à l’investissement, soit 66 milliards de gourdes contre 52 milliards. Vraisemblablement, le prochain budget pour l’exercice 2017-2018 sera construit suivant le même schéma, à en croire les propos du ministre de l'Economie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon qui s'est entretenu avec la presse ce vendredi 9 juin.

Devant le sombre tableau de la realité socioéconomique, le gouvernement a dû faire « un choix responsable », a concédé M. Salomon pour justifier la répartition atypique du budget rectificatif du gouvernement très critiqué par les analystes économiques qui pensent que ce budget tel qu'il se présente vise à mettre en veilleuse la croissance économique.

Un passage douloureux ! C’est ainsi que le ministre a qualifié ce budget rectificatif. Selon ses déclarations, la baisse des ressources et l’augmentation des engagements de dépenses contractés par l’Etat ont contraint l’administration actuelle à adopter cette mesure. Il a fallu ainsi que le budget rectificatif néglige l’investissement au profit des dépenses courantes, a fait valoir Jude Alix Patrick Salomon.

« La problématique des enseignants du ministère de l’Éducation nationale, du personnel diplomatique du ministère des Affaires étrangères et les subventions promises par le ministère des Affaires sociales » sont autant d’engagements qui empêcheraient le gouvernement d’adopter une autre stratégie, a prétexté Jude Alix Patrick Salomon.

Selon les propos tenus par le titulaire du ministère de l'Economie et des Finances, même dans le budget 2017-2018, les dépenses courantes auront encore la part du lion. Car, précise-t-il, l’Etat entend procéder à une revalorisation salariale des enseignants et des personnels de santé, soutient l’économiste.

Toutefois, Jude Alix P. Salomon a assuré que les dépenses de fonctionnement de l’Etat ont été réduites, contrairement à ce qu’on peut lire dans le budget. Les différentes mesures annoncées par le président Jovenel Moïse pour une gestion responsable de l’Etat sont en train d’être appliquées, a affirmé le ministre.

Par ailleurs, le montant du fonds des collectivités territoriales fixé à environ 10 milliards de gourdes est passé à environ 3 milliards dans le nouveau budget. Ce fonds est en principe destiné à la gestion des mairies et des collectivités. Questionné sur la possibilité que les parlementaires, en raison de ce point, ne votent pas le présent budget, le ministre a assuré que les sénateurs et les députés sont partie prenante de cette réduction. « Nous faisons tous preuve de compréhension », s’est défendu le ministre, tout en affirmant qu’il est de l’Exécutif et que les problèmes qui pourraient survenir entre les maires et les parlementaires ne le regardent nullement.

Martine Isaac source Le Nouvelliste