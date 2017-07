Jude Alix Patrick Salomon

Le ministre de l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, veut dissiper les appréhensions à un moment où plus d’un estime qu’il y a de l’eau dans le gaz des relations entre l’État et les principales compagnies pétrolières opérant en Haïti. Il n’y a pas lieu d’avoir des craintes d’indisponibilité de produits pétroliers dans le pays. « Jusqu’à preuve du contraire, non. La commande de gaz de l’État est déjà arrivée. Cela devrait nous permettre de respecter les délais de livraison du pétrole », a pesé Jude Alix Patrick Salomon en interview avec le journal, en fin de soirée le mardi 4 juillet 2017.

Sur l’obtention ou non de l’autorisation de Sol et Dinasa pour l’utilisation du terminal de Thor pour le dépotage du diesel commandé par l’État, le ministre de l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, n’est pas affirmatif. « Je crois que le BMPAD a réglé tout ça. Je n’ai pas directement cette information-là », a-t-il dit, soulignant, dans la foulée, qu’après le diesel « on va continuer à recevoir les autres produits ».

Interrogé sur l’information obtenue par le journal de sources concordantes indiquant que la justice a apposé des scellés mardi matin sur les cuves de Sodigaz et que ce navire n’a pas livré le reste de sa cargaison de propane au terminal de Varreux, Jude Alix Patrick Salomon a affirmé que « le propane devra être délivré ». « Oui, certainement, parce que le scellé ne va pas s’étendre au propane. Normalement, le commissaire du gouvernement va opérer et tout rentrera dans l’ordre », a dit le grand argentier de la République, qui refuse de parler de « conflit » avec les principales compagnies pétrolières.

« Il n’y a pas de conflit. Il y a un malentendu. Il y a une interprétation abusive de la part des compagnies qui se sont autorisées des démarches auxquelles elles n’avaient pas droit. Dans ce contexte-là, il nous faut nous positionner en tant qu’État pour faire respecter le droit », a indiqué le ministre de l’Économie et des Finances.

Qu’en est-il des mandats d’amener à l'encontre des directeurs des trois compagnies pétrolières ? « Est-ce des mandats d’amener ou de comparution ?, s’est demandé le ministre, qui n’a pas donné de précision. « Je ne suis pas le processus judiciaire. Moi, je suis plutôt dans la prévention et la stabilité des affaires. Comme on dit, quand les affaires tombent au niveau judiciaire, c’est que le malentendu est lourd », a-t-il poursuivi, soulignant, fidèle à un adage, qu’il faut toujours « s’assurer que l’on n’enjambe pas les frontières de ce qu’on est capable de faire par rapport à l’État ».

Interrogé sur la dénonciation de l’association des produits pétroliers de la commande hors appel d’offres, le ministre a indiqué qu’après l’incendie de la raffinerie de Curaçao, l’État était « obligé d’anticiper » pour « assurer une stabilité des prix à l’achat, pour éviter une nervosité au niveau du marché intérieur » à un moment où il y a une entente pour l’ajustement progressif des prix ». Ne pas anticiper serait « préjudiciable ». C’est pourquoi, a expliqué Jude Alix Patrick Salomon, l’État a décidé « très rapidement de demander à la compagnie qui avait gagné l’appel de fournir le diesel dans les mêmes conditions de l’appel d’offres ». « Le Venezuela nous avait dit que cette raffinerie serait hors d’usage pendant trois mois. La commande a été placée pour cette période d’indisponibilité de la raffinerie de Curaçao », a indiqué Monsieur Salomon.

Pour ceux qui s’interrogeraient sur l’existence de combine de l’Etat pour favoriser des gens ayant des accointances avec le pouvoir en place, le ministre a indiqué qu’on aurait pu faire « le raisonnement inverse ». « La commande a été placée par les trois plus grandes compagnies. Est-ce que ce n’est pas aussi pesant pour les petites ? Toute question que l’on pose peut avoir deux facettes », a souligné le ministre de l’Économie et des Finances.

Entre-temps, le journal a contacté des sources très préoccupées des conséquences de la décision du parquet d’apposer des scellés sur les cuves de Sodigaz, le gros pourvoyeur de propane sur le marché. Sodigaz et Total étaient déjà à fond de cuve, avec très peu de propane disponible. Avec la mise sous scellés des cuves, il est certain qu’on aura une indisponibilité au moins dans les prochaines 24 à 48 heurs, s’est inquiétée une source.

Le journal a contacté une source proche du parquet qui a révélé « que les scellés ont été apposés en attendant une enquête pour déterminer la nature du propane ».« Le commissaire du gouvernement Me Clamé-Ocnam Daméus est conscient de l’enjeu d’une rareté. Il avance avec une première partie de l’enquête qui concerne surtout le propane. Le commissaire se sacrifie pour ne pas arriver à une carence de propane. La population peut compter sur la diligence du commissaire », a indiqué cette source proche du parquet.

Par ailleurs, cette source a indiqué que « les mandats d’amener sont encore valides. Les contrevenants n’ont pas à se présenter au parquet. Les policiers feront leur travail ».

Roberson Alphonse source nouvelliste