Pierre Marie Du Meny

Prises en 2015, les mesures d’interdiction d’importation par voie terrestre sur le territoire national de 23 produits en provenance de la République dominicaine sont toujours maintenues. Le ministre du Commerce a confié, jeudi, au Nouvelliste qu’un comité serait bientôt formé pour évaluer cette décision...

« Jusqu’à présent, la mise en quarantaine par voie terrestre de 23 produits en provenance de la République dominicaine est maintenue », a fait savoir au Nouvelliste le ministre du Commerce et de l’Industrie. Joint par téléphone, jeudi après-midi, Pierre Marie Du Meny a confié au journal que « bientôt on va mettre sur pied un comité pour évaluer cette mise en quarantaine. Le moment venu, on vous fera part des résultats de cette évaluation… ».

Interrogé pour savoir si de septembre 2015 à nos jours, cette mesure d’interdiction avait été respectée, le ministre a rappelé qu’Haïti a « une frontière poreuse. »

Le ministère de l’Economie et des Finances, qui a pris cette décision en 2015, soulignait que les produits étaient l’objet d’interdiction seraient importés uniquement par voie maritime ou aérienne. Hormis le ciment, elles ne seront autorisées à débarquer qu’au port de Port-au-Prince ou qu'à celui du Cap-Haïtien, précisait Wilson Laleau, ministre l’Economie et des Finances d'alors, aujourd’hui, chef de cabinet du président de la République.

« Ces mesures sont adoptées dans l’objectif d’un meilleur contrôle de qualité et en vue de mieux assurer la sécurité de la population », avait fait savoir Wilson Laleau. De ce fait, le MEF avait autorisé l’Administration générale des douanes (AGD) à « procéder à la saisie immédiate de tout produit figurant sur la liste qui serait importé par un port autre que ceux autorisés ou par un bureau frontalier ».

La liste des 23 produits concernés est la suivante : farine de froment, ciment gris, huile comestible, savon de lessive, détergent en poudre, emballage en foam, eau portable, peinture et produits pour carrosserie de voiture, beurre de cuisine, mantèque, fer pour la construction, pâtes alimentaires, métal déployé et tôles, tuyaux PVC, jus en poudre, boissons gazeuses, bière, snack (cheeco), maïs moulu, matelas, équipements lourds pour la construction, ustensiles ménagers en plastique et biscuits.

Robenson Geffrard source le nouvelliste