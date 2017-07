L’Union nationale des normaliennes et normaliens haïtiens (Unnoh) dit relever « de graves irrégularités » dans le processus de recrutement des correcteurs des examens pour la première session du baccalauréat de l’année académique 2016- 2017, déroulé du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017.

Des pseudos correcteurs non qualifiés ont été recrutés sur une base politique à la place de professeurs qualifiés, critique le coordonnateur général de l’Unnoh, Josué Mérilien, lors d’une conférence de presse en date du lundi 24 juillet et à laquelle a assisté l’agence en ligne AlterPresse.

Il affirme que des professeurs de l’École normale supérieure (Ens) ont été mis à l’écart.

L’Unnoh déplore également les agissements des responsables du Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (Menfp) qui fragilisent le système éducatif.

Elle exige l’ouverture d’une enquête urgente, avant la fin du processus de correction pour remédier aux régularités observées afin d’empêcher les écolières et écoliers d’être victimes.

Il appelle à des sanctions appropriées contre toutes celles et tous ceux qui ont imposé des correcteurs sans compétences.

La méthode utilisée pour recruter un ensemble de correcteurs pour évaluer les copies des élèves entre dans le cadre d’un projet de déstabilisation du système éducatif d’Haïti, estime le responsable de la coordination communale de Port-au-Prince au sein de l’Unnoh, Ebens Cadet.

Des enseignants ont été écartés du processus de correction parce qu’ils réclamaient de meilleures conditions de travail, rapporte-t-il.

Ce qui se passe dans les centres de correction « est grave » et met en péril les intérêts des citoyens, signale-t-il.

L’Unnoh annonce la reprise de la mobilisation durant la première semaine du mois de septembre 2017 si rien n’est fait pour répondre aux revendications des enseignants.

Ces derniers réclament le paiement des arriérés de salaires des professeurs, la définition d’une grille salariale et la nomination des enseignantes et enseignants contractuels.

136, 983 candidates et candidats ont subi les examens du baccalauréat pour l’année scolaire 2016-2017.

Celle-ci a été perturbée par le passage de l’ouragan Matthew sur le pays, notamment le Grand Sud, les lundi 3 et mardi 4 octobre 2016, et par des mouvements de grève d’enseignantes et d’enseignants qui réclament de meilleures conditions de travail.

Alter Presse