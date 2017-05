L'une des préoccupations que soulève généralement l'augmentation du salaire minimum est son éventuel impact négatif sur l'emploi. Le raisonnement vient du fait qu'une hausse du salaire minimum augmente les coûts de fonctionnement de certaines entreprises, et que si celles-ci ne sont pas prêtes à supporter cette hausse, elles choisiront de congédier certains employés et de n'en garder qu'un nombre restreint qui leur permettra de maintenir leur masse salariale inchangée. Les économistes ne s'entendent pas sur ce point. En Haïti, l'absence d'études scientifiques crédibles sur la question empêche d'avoir une position tranchée. Mais la problématique demeure cruciale chez nous où l'idée de l'augmentation du salaire minimum n'est généralement pas bien accueillie par les patrons.

Réagissant sur les potentiels impacts négatifs du «coup de pouce» promis par le président français François Hollande à l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), Francis Kramarz, directeur du Centre de recherche en économie et statistique (Crest), avait affirmé au journal Les Echos en juillet 2012 que cette décision est « politiquement légitime mais économiquement néfaste». Selon M. Kramarz, une augmentation de 1 % du Smic correspond à une destruction d'environ 1,5 % des emplois au niveau du salaire minimum, touchant notamment les travailleurs peu qualifiés. Outre l'ajustement du Smic en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC), le gouvernement français peut aussi y ajouter «un coup de pouce», s'il le juge nécessaire.

Dans son rapport de 2007, la Low Pay Commission, organisme chargé de conseiller le gouvernement britannique sur la politique du salaire minimum, a affirmé que l'introduction du salaire minimum au Royaume-Uni en 1999 n'a eu d'impact négatif ni sur l'emploi ni sur l'inflation. En revanche, la place du secteur des bas salaires dans l'économie a légèrement diminué.

Dans la même lignée, David Neumark, de la Employment Policies Institute, a étudié les effets du salaire minimum sur l'emploi depuis la réforme de l'aide sociale aux États-Unis en 1996. Il soutient que l'effet négatif du salaire minimum sur l'emploi concerne d'abord les jeunes appartenant aux minorités visibles, particulièrement les Noirs et les Latinos. L'impact sur l'emploi des jeunes hommes blancs est également négatif mais insignifiant sur le plan statistique. Pour ce qui est de l'emploi des jeunes américains dans son ensemble, le salaire minimum n'a pas d'impact significatif.

Du nombre des études qui évaluent l'impact du salaire minimum sur l'emploi, on retrouve celle de David Card et d'Alan B. Krueger intitulée: «Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pensylvania», publiée en 1994 dans la prestigieuse revue scientifique américaine American Economic Review. Les deux professeurs d'économie, travaillant respectivement à l'Université Californie à Berkeley et à l'Université Princeton, remettaient en cause une des conclusions largement acceptées parmi les économistes, à savoir que l'augmentation du salaire minimum provoque mécaniquement l'augmentation du taux de chômage. En étudiant l'évolution de l'emploi dans la restauration rapide dans le New Jersey avant et après l'augmentation du salaire minimum, Card et Krueger parviennent à la conclusion que cette augmentation n'a eu aucun impact important sur le niveau de l'emploi dans cette branche.

En effet, le 1er avril 1992, le salaire minimum au New Jersey passait de $ 4.25 à $5.05 de l'heure, ce qui faisait du New Jersey, à cette époque, l'État avec le salaire minimum le plus élevé ; ce, au grand dam de certains entrepreneurs de la place. Pour évaluer l'impact de cette augmentation du salaire minimum, les auteurs ont réalisé une enquête sur 410 entreprises de restauration rapide dans le New Jersey et l'est de la Pennsylvanie, un État limitrophe où le salaire minimum n'avait pas changé, avant et après la hausse du salaire minimum au New Jersey.

Les auteurs ont également évalué la variation de l'emploi à l'intérieur de chacun de ces États après l'augmentation du salaire minimum. Ils ont aussi étudié l'effet sur les entreprises qui payaient le salaire minimum ainsi que sur celles qui donnaient une rémunération horaire supérieure au minimum avant d'évaluer l'impact de la nouvelle loi sur le prix des produits de restauration rapide.

Le choix de l'industrie de la restauration rapide s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, ces entreprises employaient au moment de l'étude 25 % du total des travailleurs à bas salaire. Elles figurent donc parmi les plus concernées par l'augmentation du salaire minimum puisqu'elles doivent augmenter le salaire d'une grande partie de leurs travailleurs. De plus, cette industrie est relativement homogène, rendant ainsi plus faciles les mesures d'emplois, de salaires et de prix des produits. L'absence de pourboires dans cette industrie facilite aussi la mesure des salaires. L'échantillon de 331 restaurants rapides du New Jersey est composé de 41,1 % de Burger King, 20,5 % de KFC, 24,8 % de Roy Rogers et 13,6 % de Wendy's. La tendance est similaire en Pennsylvanie qui sert de groupe de contrôle ou de référence pour l'analyse.

Les résultats montrent que le salaire d'embauche dans l'industrie de la restauration rapide dans le New Jersey augmente de 10 % suite à l'augmentation du salaire minimum. On n'observe aucun impact sur l'emploi dans les restaurants qui payaient un salaire supérieur au salaire minimum. On a même enregistré une augmentation de l'emploi dans le New Jersey par rapport à Pennsylvanie suite à l'augmentation du salaire minimum. En fait, la hausse du salaire minimum peut conduire à une augmentation des emplois à temps plein aux dépens de ceux à temps partiel.

Si les travailleurs à plein temps sont les mieux formés et expérimentés, ils seront donc plus productifs et permettront aux employeurs de compenser la hausse du salaire minimum par une augmentation de la productivité. À noter qu'une grande partie du débat sur l'impact du salaire minimum tourne autour de la productivité. Puisque le modèle économique concurrentiel traditionnel stipule que le salaire horaire d'un travailleur doit être égal à sa productivité marginale, c'est-à-dire l'augmentation de la production engendrée par l'ajout d'un travailleur supplémentaire.

Une explication possible de l'absence d'effet de l'augmentation du salaire minimum sur l'emploi est le fait que les restaurants peuvent réduire les avantages sociaux des travailleurs d'un montant équivalent à la hausse du salaire minimum. Parmi les avantages susceptibles d'être réduits, on peut citer les repas à bas prix ou gratuits offerts aux employés. Mais les auteurs ne trouvent aucune réduction de ces avantages au New Jersey.

Les employeurs peuvent également réviser à la baisse les stages de formation des nouveaux employés, aux dépens des postulants à faible qualification et sans expérience. Cette dernière catégorie est en général la plus touchée par la hausse du salaire minimum. Cet aspect peut expliquer aussi les différences de résultats des études économiques. Car, on peut observer une perte d'emplois chez les moins qualifiés et parallèlement une augmentation des plus qualifiés ; ces deux effets peuvent se compenser.

Si les auteurs ne trouvent pas d'impact de l'augmentation du salaire minimum sur l'emploi dans l'industrie de la restauration rapide, des effets sur le prix des produits de restauration rapide sont clairement établis. Ces prix ont augmenté de 4 % suite à la hausse du salaire minimum.

Une autre hypothèse couramment avancée est que la hausse du salaire décourage l'arrivée des nouvelles entreprises sur le marché. Pour la tester, les auteurs utilisent les données nationales sur la chaine de restaurants McDonald pour comparer le nombre d'anciens restaurants et les nouveaux dans les différents États sur la période allant de 1986 à 1991 où en vertu de la loi fédérale, le salaire minimum avait augmenté. Les résultats n'indiquent aucune baisse des taux d'ouverture de nouveaux restaurants. Au contraire, ils ont même constaté une faible hausse de ce taux.

Certes, les résultats de Card et Krueger ne peuvent pas vraiment nous renseigner sur le marché du travail haïtien. Leur méthode pourrait néanmoins être utilisée pour étudier l'impact de l'augmentation du salaire minimum sur l'emploi en Haïti. Jusqu'ici, les positionnements des différents acteurs ne sont fondés que sur des opinions ou des perceptions. Ce n'est donc pas surprenant que le problème demeure non résolu et la loi sur le salaire minimum non appliquée puisque le sujet n'est pas scientifiquement abordé.

Thomas Lalime source le nouvelliste