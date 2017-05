Mardi 30 mai 2017. Au 37 de la rue Chareron (Centre-ville), le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Pierre Josué Agénor Cadet, accompagné de l’Ambassadeur de Suisse en Haïti, Jean-Luc Virchaux et du délégué du Conseil fédéral de l’aide humanitaire, M. Manuel Besseler, a procédé à la coupe du ruban inaugural des nouveaux bâtiments de l’école nationale Guillaume Manigat. La cérémonie s’est déroulée en présence, notamment des membres de la direction de l’institution, du corps professoral, des élèves de l’établissement et d’autres acteurs impliqués dans l’éducation

Le ministre Pierre Josué Agénor Cadet en a profité pour remercier la Coopération Suisse pour son soutien au secteur éducatif, notamment à la reconstruction de l’école nationale Guillaume Manigat qui, dit-il, vient renforcer le parc scolaire public haïtien.

« L’événement de ce matin illustre le dynamisme de la coopération Haïti-Suisse dans le domaine de l’éducation. En ce sens, le MENFP souhaite la poursuite du programme de reconstruction d’écoles qui arrive, sous peu, à son terme », martèle le ministre Cadet.

Selon lui, ce programme qui touche les bénéficiaires directs, les enfants haïtiens, permet de créer un environnement plus favorable à un cadre d’apprentissage. Aussi croit-il qu’il est d’une nécessité impérieuse de doter le pays d’infrastructures scolaires adéquates et d’une éducation de qualité, tout en améliorant les conditions de vie des enseignants et enseignantes.

Prenant la parole, l’Ambassadeur de Suisse à Port-au-Prince, Jean-Luc Virchaux informe que cette école fait partie de 12 établissements scolaires dont la reconstruction est assurée grâce à un appui de 20 millions de dollars de la Coopération Suisse dans les départements de l’Ouest et des Nippes. Fondé en 1940 sous le gouvernement de Sténio Vincent, le diplomate de la République Helvétique souhaite que ce temple du savoir rénové puisse être sauvegardé pour servir encore plusieurs générations.

Pour sa part, Higuette Claude Jean-Baptiste, membre du Conseil de direction a salué les efforts de l’État haïtien qui, avec l’appui de la Coopération Suisse en Haïti, a offert aux enfants un nouveau cadre d’apprentissage dans un environnement plus attrayant pour un exercice cognitif plus adapté et mieux animé entre enseignants et élèves.

Par ailleurs, elle dit souhaiter également que le titulaire du MENFP puisse pencher sur le dossier d’enseignants de l’institution nommés n’ayant pas été rémunérés depuis quelques temps.

La reconstruction des bâtiments de l’école nationale Guillaume Manigat est financée par la Coopération suisse à hauteur de 50 335 670.05 gourdes et a duré environ 2 ans. Il s’agit de trois bâtiments à deux étages étendus sur une surface de 2450 mètres carrés. C’est une école fondamentale complète qui compte aujourd’hui 11 salles de classe avec une capacité d’accueil de 720 élèves en double vacation et 70 élèves au préscolaire.

L’école comprend, entre autres, une bibliothèque, une salle informatique, un bloc sanitaire moderne, une citerne d’eau d’une capacité de 8000 gallons, d’un réfectoire, d’une cuisine, d’un dépôt, d’un loge pour gardien et des terrains de jeux.

Texte et photo : Alix Laroche HPN