Frédéric Bolduc

Le représentant spécial de l’organisation des Etats américains (OEA), Fréderic Bolduc s’est entretenu avec le président du Sénat ce lundi 23 janvier au parlement. Au centre des discussions : la prestation de serment du président élu le 7 février, la mise en place des institutions et la tenue des élections pour compléter le sénat et celles des CASECS et des ASECS entre autres.

C’était l’occasion pour le sénateur Youry Latortue de rassurer M. Bolduc sur le rôle que la 50e législature entend jouer, suivant ses prérogatives, en vue du renforcement de la démocratie en Haïti.

De son côté, le représentant spécial de l’OEA en Haïti a dit espérer que de bonnes relations s’établiront entre le Parlement haïtien et la prochaine administration, ce, pour le développement du pays.

A l’occasion, Fréderic Bolduc a aussi indiqué que l’organisation des Etats américains dans le cadre de sa coopération avec Haïti attend la mise en place du prochain gouvernement pour définir les nouvelles priorités.

George Allen - HPN